Ladičová finišovala v C1 na 500 m na deviatom mieste, preteky skomplikovala búrka

Mládková skončila na 200 m šiesta.

27. jún 2019 o 15:19 (aktualizované 27. jún 2019 o 15:29) TASR

II. európske hry v Minsku

C1 žien - 200 m:

1. Alena Nazdrová Bielorusko 50,351 s 2. Lisa Jahnová Nemecko +1,305 s 3. Dorota Borowská Poľsko +1,380 9. Gabriela Ladičová Slovensko +5,495

MINSK. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Gabriela Ladičová obsadila v A-finále C1 na 200 metrov na II. európskych hrách v Minsku 9. miesto.

Triumfovala Bieloruska Alena Nazdrová pred Lisou Jahnovou z Nemecka (+1,305 s) a Dorotou Borowskou z Poľska (+1,380). Tesne pred štartom dorazila nad regatu Zaslavľ búrka s prudkým lejakom, no preteky sa napriek tomu uskutočnili.

"Štart bol celkom dobrý, podarilo sa mi odhadnúť ten moment, keď padol blok. No keď sa rozpršalo, mala som problémy vôbec vidieť a preteky neprebiehali podľa mojich predstáv. Bolo to celé také chaotické.

Nepodarilo sa mi vydať moje maximum. Očakávania na finále boli vyššie, ale som rada, že sa mi podarilo splniť základný cieľ a postúpiť," povedala Ladičová.

Ivana Mládková obsadila šieste miesto v K1 na 200 m. Vo štvrtkovom finále zaostala za víťazkou Emou Jörgensenovou z Dánska o 1,278 sekundy.

"Asi 40 minút pred štartom sme riešili, či to neposunú, no keď som išla na vodu ja, už bolo počasie relatívne v pohode. Snažila som sa podať čo najlepšiu dvojstovku a myslím si, že sa mi to podarilo.

Nebudem hovoriť, že som spokojná so šiestym miestom, určite by som bola radšej na tom stupienku," povedala Mládková, ktorá predpoludním absolvovala aj preteky na 500 m a skončila piata.