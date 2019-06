Nemci porazili Rumunov a postúpili do finále ME vo futbale do 21 rokov

Obhajcovia titulu vyhrali 4:2.

27. jún 2019 o 20:50 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

George Puscas (vľavo) v semifinálovom zápase ME vo futbale do 21 rokov.(Zdroj: Renato Olimpio SITA/AP)

Písmo: A - | A + 0 0 BOLOGNA. Nemeckí futbalisti do 21 rokov postúpili do finále majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie v Taliansku a San Maríne. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

V úvodnom štvrtkovom semifinále v Bologni zvíťazili v úlohe obhajcov titulu nad rumunskými rovesníkmi 4:2, keď otočili nepriaznivý stav z prvého polčasu. ME futbalistov do 21 rokov - semifinále: Nemecko - Rumunsko 4:2 (1:2)

Góly: 21. a 90.+4 Amiri, 51. a 90. Waldschmidt (prvý z 11 m) - 26. a 44. Puscas (prvý z 11 m). ČK: 90.+2 Pascanu (Rumunsko)