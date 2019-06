Medaila je viac než splnený sen, je to neuveriteľný pocit, vraví Petrušová

Petrušová vybojovala bronzovú medailu.

BRATISLAVA. Sama sa bála nahlas vysloviť svoje ambície, jej tréner veril v umiestnenie v najlepšej päťke výsledkového poradia.

Skutočnosť však prevýšila všetky očakávania.

Bronzová medaila 19-ročnej kajakárky Mariany Petrušovej v pretekoch na 5000 m je zrejme najmenej očakávaným zo štyroch cenných kovov, ktoré doteraz vybojovali Slováci na Európskych hrách v Minsku.

Mala polminútový náskok

"Táto medaila je ani nie že splnený sen... Ani to neviem popísať, čo pre mňa znamená. Je to neuveriteľný pocit. Bojovala som celým svojím srdcom, v kútiku duše som dúfala, že by to mohlo vyjsť na stupeň víťazov, ale nahlas som si to nepovedala," povedala Mariana Petrušová pre RTVS.

Petrušovú v konkurencii ďalších osemnástich žien zdolali len Bieloruska Maryna Litvinčuková a Maďarka Dóra Bodonyiová. Za víťazkou mladá Slovenka zaostala o necelých osem sekúnd, pred štvrtou Írkou Jenny Eganovou však mala takmer polminútový náskok.

O jej cennom kove teda nebolo pochýb už niekoľko desiatok metrov pred cieľom. Rovnako ako súťaži v K4 na 500 m, kde Slováci tiež vybojovali bronz, aj ženská singlová "päťtisícka" bola výrazne ovplyvnená vetrom.

"Bolo treba dávať pozor a byť neustále koncentrovaný. Najmä obrátky boli veľmi rozbité, boli tam vlny," uviedla bronzová medailistka.

Trénuje aj s mužmi

Mariana Petrušová pochádza z Komárna a bežne trénuje s tamojšou veľmi silnou partiou mužov. Tiež ju vedie tréner štvorkajaka Peter Likér, ktorý sa z jej úspechu veľmi teší.

"Vedeli sme, že Mariana má dobré výsledky, ale toto sme nečakali. Dúfal som, že môže skončiť v prvej päťke, pretože ju vidím pravidelne na tréningoch, ale medaila prevýšila aj moje očakávania.

Je veľká bojovníčka, tvrdo drie a je veľmi oddaná kanoistike, vždy je prvá na tréningu," cituje Likéra oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru olympic.sk.