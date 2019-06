To, že Slovan splatil dlhy, nie je žiadny dôvod na oslavu, vraví viceprimátor

Slovan nemá nič isté.

28. jún 2019 o 10:51 SITA

BRATISLAVA. Vedenie hlavného mesta SR vo štvrtok potvrdilo, že hokejový Slovan Bratislava zaplatil vyše miliónový dlh voči mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy (STaRZ) za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Slovan dlhoval sumu vo výške 1,196 milióna eur, ktorá pozostávala z istiny, úrokov z omeškania a zmluvných pokút.

Viceprimátor Bratislavy Juraj Káčer ešte v stredu neveril, že Slovan previedol financie na účet STaRZ, ale o deň neskôr tento fakt potvrdil.

Káčer verí, že situácia sa už nezopakuje

"Správu o zaplatení dlhu som komentoval skepticky, pretože peniaze na ceste sú stále len peniaze na ceste, čo sa potvrdilo už niekoľkokrát. V tomto prípade však sú financie na účte STaRZ a Slovan zaplatil svoje dlhy," uviedol Káčer prostredníctvom videa na sociálnej sieti Facebook.

"Pre mesto to znamená to, že STaRZ môže vyplatiť záväzky voči dodávateľom, keďže nás dlžoby Slovana dostali do druhotnej platobnej neschopnosti. STaRZ môže využiť financie na rozvoj ostatných športov či športovísk," pokračoval.

Káčer neberie splatenie dlhu Slovana ako dôvod na oslavu a zároveň verí, že podobná situácia sa v Bratislave už nezopakuje.

"Stále si myslím, že je úplné normálne, že Slovan svoje dlžoby zaplatil. Nie je sa z čoho tešiť. Pre mesto je táto situácia veľkým ponaučením a verím, že sa už nikdy nezopakuje.

Dúfam, že žiaden bratislavský klub sa nedostane do takýchto dlžôb, ktoré ohrozujú šport, športovú infraštruktúru a fungovanie mesta Bratislava," uzavrel.

Slovan chce upraviť podmienky

Prečítajte si tiež: Stačí problém len s jedným hráčom a Slovan do ligy nepustia

Predstavitelia bratislavského Slovana sa splatením dlhov priblížili k tomu, aby mohli v nasledujúcej sezóne naďalej hrávať domáce zápasy na ZŠ O. Nepelu.

"Zaplatením svojho záväzku Slovan splnil podmienku mesta na začatie dialógu s predstaviteľmi samosprávy hlavného mesta, ako bolo prisľúbené, ohľadom nastavenia nových a reálnych podmienok využívania zimného štadióna detskými a mládežníckymi kategóriami klubu, ako aj A-mužstvom.

HC Slovan Bratislava verí, že u predstaviteľov samosprávy hlavného mesta nájde pre úpravu podmienok pochopenie a podporu," uvádza sa v oficiálnom stanovisku klubu zo slovenskej metropoly.

Slovan koncom mája oznámil, že nebude pokračovať v Kontinentálnej hokejovej lige a má záujem vrátiť sa do domácej najvyššej súťaže.

Slovan stále nemá ani jediného hráča

Po zaplatení podlžností za prenájom štadióna musia Slovanisti ešte odškodniť viacero hráčov a trénerov, ktorým dlhujú finančné prostriedky.

Podľa slov výkonného viceprezidenta Slovana Juraja Širokého ml. sa aj v tomto prípade pohybuje suma nad úrovňou milióna eur.

Bratislavčania si napriek dlhom podali prihlášku do nasledujúcej sezóny Tipsport ligy a ak splnia spomenuté záväzky, mali by sa stať jej trinástym účastníkom.

Klub už začiatkom júna vymenoval do funkcie hlavného trénera Romana Stantiena, ktorému bude asistovať Rudolf Jendek.

Pozície generálneho manažéra sa od 1. júla ujme Juraj Bakoš. Stále však platí fakt, že Slovan nemá na súpiske ani jedného zazmluvneného hráča.