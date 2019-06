Slovenské plážové volejbalistky zvíťazili v prvom zápase majstrovstiev sveta

Slovenky porazili fínsku dvojicu.

28. jún 2019 o 13:16 SITA

HAMBURG. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Andrea Štrbová s Natáliou Dubovcovou začali víťazne účinkovanie na majstrovstvách sveta v nemeckom Hamburgu (28. júna - 7. júla).

V úvodnom dueli základnej L-skupiny zdolali fínsky pár Anniina Parkkinenová, Taru Lahtiová-Liukkonenová 2:0 na sety. Hráčky zo severu Európy pritom figurujú vo svetovom rebríčku na 17. priečke, čo je o deväť miest vyššie ako v prípade Sloveniek.

"V tomto zápase išlo o veľa a bol ťažký, teraz sa nám bude o čosi ľahšie dýchať. Fínky sú v rebríčku vyššie než my, víťazstvo je naozaj veľké. Určite je to výrazný krok k splneniu základného cieľa, ktorým je postup zo skupiny.

Trénerka pripravila výbornú taktiku, Andrea dnes tiež hrala výborne a vyšlo nám veľa vecí. Prvý set bol veľmi o podaní a o príjme, lietalo to veľmi prudko. Vedeli sme, že je potrebné ustáť tlak a neskôr to pôjde.

V druhom sete sme nesmeli poľaviť, lebo súper sa môže chytiť kedykoľvek," povedala pre Slovenskú volejbalovú federáciu (SVF) Dubovcová, ktorú doplnila mladšia Štrbová.

"Víťazstvo na úvod je výborné, nič viac sme si nemohli priať. Dobre sme sa pripravili a veci nám vychádzali. Na oboch stranách sa to dosť odvíjalo od servisu. Súperku sme prinútili hrať to, čo sme potrebovali.

V druhom sete sme eliminovali vlastné chyby, preto bol výsledok jednoznačnejší. A moja premiéra na MS? Počas rozcvičky som bola v pokoji, no po prvom hvizde rozhodcu sa mi trochu rozbúchalo srdce. Po prvej otočke to však opadlo."

V základnej L-skupine si slovenské reprezentantky ešte zmerajú sily s Brazílčankami Barbarou a Fernandou (1. 7. o 15.00 h) a Mexičankami Revueltovou a Orellanovou (2. 7. o 10.00 h).

Priamo do play off turnaja postúpia dva najlepšie tímy z každej skupiny a štyri najlepšie dvojice z tretích miest. Ďalších osem družstiev z tretích miest bude bojovať v zápase o prenik do play off.



Majstrovstvá sveta v plážovom volejbale - ženy - L-skupina - piatok - výsledky



Anniina Parkkinenová, Taru Lahtiová-Liukkonenová (Fín.) - Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR) 0:2 (-19, -11)



Barbara, Fernanda (Braz.) - Martha Revueltová, Zaira Alejandra Orellanová (Mex.) 2:0 (14, 12)



Zostávajúci program Sloveniek v základnej skupine

Pondelok 1. júla (15.00): Barbara, Fernanda (Braz.) - Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR)

Utorok 2. júla (10.00): Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR) - Martha Revueltová, Zaira Alejandra Orellanová (Mex.)