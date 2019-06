Boxer Csemez získal bronz na európskych hrách v Minsku

Slovensko získalo štvrtú medailu.

28. jún 2019 o 21:36 SITA

Slovenský boxer Andrej Csemez (vľavo) prehral na II. európskych hrách v Minsku v semifinále hmotnostnej kategórie do 75 kg. V súboji ho zdolal Ukrajinec Oleksandr Chyžňak (vpravo) v druhom kole RSC.(Zdroj: Michal Svítok - TASR)

MINSK. Slovensko získalo štvrtú medailu na II. európskych hrách v bieloruskom Minsku. Bronzovú medailu si vybojoval boxer Andrej Csemez, ktorý prehral v semifinále s Ukrajincom Olexandrom Chyžňakom a nepostúpil do finále hmotnostnej kategórie do 75 kilogramov. Bola to tretia prehra Csemeza s Chyžňakom z troch vzájomných duelov.

Keďže boxerský turnaj v Minsku má zároveň status európskeho šampionátu, slovenský pästiar KO Box clubu Galanta ziskom bronzu na EH 2019 bude v štatistikách vedený aj ako tretí z ME 2019. Dvadsaťtriročný Chyžňak je v kategórii do 74 kg úradujúci majster sveta a v Bielorusku obhajuje zlato z predchádzajúcich ME.

Na EH 2019 v Minsku vybojovali slovenskí športovci už štyri medaily - bronz okrem Csemeza získali v rýchlostnej kanoistike Mariana Petrušová v K1 na 5000 m aj štvorkajak Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek na 500 m, striebro na Slovensko priniesol šprintér Ján Volko (100 m). V krátkej histórii EH má Slovensko na svojom konte už 11 cenných kovov - sedem z Baku 2015 (1 - 3 - 3) a štyri z Minska 2019 (0 - 1 - 3).