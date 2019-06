Cyklistický kvíz: Čo všetko viete o Tour de France?

Kto je autorom výroku: „Som veľmi šťastný, pretože presne to druhé miesto som chcel získať.“

?

Peter Sagan na Tour v roku 2015 skúšal všetko možné. Jeho bilancia v etapách bola obdivuhodná. Jedenásťkrát bol v etape medzi najlepšími piatimi, z toho až päťkrát druhý. No vyhrať etapu sa mu nepodarilo. Takto žartom odvetil novinárom v cieli 16. etapy do Gap na otázku, čo vraví na to, že je piatykrát druhý.

Zdroj: TASR/AP