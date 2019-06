Vlani zažil najväčšie sklamanie. Federer môže dosiahnuť, čo ešte nikto

Švajčiar zabojuje vo Wimbledone o deviaty titul.

29. jún 2019 o 15:31 SITA

BRATISLAVA. Dosiaľ žiadny tenista nevyhral 100 zápasov na jednom grandslamovom turnaji.

Po tohtoročnom Wimbledone (1.- 14. júla) to už nemusí byť pravda. Roger Federer vstupuje do boja o deviaty titul zo slávnej londýnskej trávy so zápasovou bilanciou 95:12 a úspešnosťou 88,8 percenta.

Ak 37-ročný Švajčiar postúpi po trinásty raz do semifinále, dovŕši víťaznú stovku v All England Clube.

"Federer už mal tento rok jednu šancu na dosiahnutie sto víťazstiev na grandslamovom turnaji. Na Australian Open v Melbourne mu to však nevyšlo. Potreboval sa prebojovať do finále a skončil už v osemfinále," pripomína zaujímavú štatistiku oficiálny portál ATP World Tour.

Federer je aj mesiac pred dovŕšením 38. narodenín jedným z favoritov na zisk wimbledonského titulu. Nedávnym desiatym triumfom na turnaji v nemeckom Halle pripomenul, že rýchla hra na tráve mu stále náramne sedí. A pokiaľ nebude musieť hrať fyzicky vysiľujúce päťsetové zápasy, treba s ním vážne rátať v boji víťaznú trofej.

Najväčšie sklamanie? Vlaňajší Wimbledon

Piatkový žreb mu na 1. kolo prisúdil Juhoafričana Lloyda Harrisa. V osemfinále by mohol natrafiť na talentovaného Chorváta Bornu Čoriča a vo štvrťfinále na jedného z dvojice Kei Nišikori (Jap.) - John Isner (USA).

Ak sa mu podarí prebiť sa do najlepšej štvorky, potom už podľa nasadzovacieho pavúka budú pred ním len tradične najväčšie výzvy - svetová dvojka Španiel Rafael Nadal, resp. jednotka a zároveň obhajca titulu Srb Novak Djokovič. A štatistici tentoraz neúprosne pripomínajú, že na jednom turnaji veľkej štvorky Federer dosiaľ ani raz nezdolal oboch svojich najväčších rivalov.

Djokovič je zároveň jediný z aktívnych tenistov, ktorý zdolal Federera na tráve dvakrát. Ďalší dvaja - Tommy Haas a Lleyton Hewitt - už ukončili kariéry.

95:12 je zápasová bilancia Rogera Federera vo Wimbledone. Predstavuje to úspešnosť 88,8 percenta.

"Tá cestá je dlhá a ďaleká, ale verím, že sa 14. júla objavím vo finálovom súboji. Som pozitívne naladený, tento tenisový rok sa zatiaľ pre mňa vyvíja veľmi dobre. Nechcem, aby sa zopakoval vlaňajšok. Ak mám z celej svojej kariéry vybrať moment, keď som bol najviac sklamaný, bolo to práve vlani na Wimbledone," povedal Roger Federer v rozhovore pre švajčiarsky denník Blick.

Narážal na skutočnosť, že vo štvrťfinále viedol nad Juhoafričanom Kevinom Andersonom 2:0 na sety a napokon prehral 2:3 s výsledkom 11:13 v piatom sete.

Federer môže prekonať aj iný rekord

Dvadsaťnásobný grandslamový šampión môže tento rok na wimbledonskej tráve prekonať ešte jeden rekordný zápis. Ide o 185 víťazných zápasov Američana Jimmyho Connorsa na trávnatom povrchu v tzv. open ére tenisu.

Švajčiarsky fenomén zatiaľ má na konte 181 víťazstiev na najrýchlejšom povrchu s bilanciou 181:26 a úspešnosťou 87,4 percenta.

"Federer už pred dvoma rokmi ziskom ôsmeho titulu v All England Clube prekonal historický rekord Peta Samprasa a Williama Renshawa. Po nedávnom triumfe na turnaji v Halle má už na konte 19 turnajových prvenstiev na tráve. Žiadny iný hráč v tzv. open ére ich nemá viac ako desať," pripomínajú štatistici ATP.