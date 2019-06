Robí všetko, ako by mal. Fehérváry má blízko do prvého tímu Capitals

Slováka chváli riaditeľ hráčskeho rozvoja vo Washingtone.

29. jún 2019 o 17:13 SITA

BRATISLAVA. Obdobie na prelome júna a júla využívajú kluby zámorskej NHL na usporiadanie rozvojových kempov pre mladých hráčov.

Počas aktuálneho týždňa dostali príležitosť aj viacerí slovenskí hokejisti, ktorí mohli tímom profiligy ukázať svoje schopnosti. Najväčší dojem urobil obranca Martin Fehérváry vo Washingtone Capitals, ktorý je podľa tamojšieho riaditeľa hráčskeho rozvoja blízko k tomu, aby okúsil atmosféru NHL.

"Všetci v klube sme jeho fanúšikmi. Verím, že by sa mohol dostať do ligy už v nasledujúcej sezóne. Robí všetko tak, ako by mal. Je korčuliarsky vyspelý, príkladne bojuje a je súťaživý na ľade aj mimo neho. Okrem toho pôsobí rozumným dojmom," uviedol Steve Richmond v rozhovore pre oficiálny web Capitals.

Čajkovič sa ukázal v Tampe Bay

Stále iba 19-ročný bratislavský rodák bude v ďalšej sezóne premiérovo pôsobiť v zámorí, s najväčšou pravdepodobnosťou ho čaká účinkovanie v tíme Hershey Bears v AHL.

Skúseností so seniorským hokejom má však už v mladom veku dostatok. "Myslím si, že je blízko prvého tímu. Hral dva roky proti mužom, čo je podstatné. Zároveň bol dvakrát na MS, kde čelil náročným protihráčom."

Premiérovú účasť v rozvojovom kempe má za sebou útočník Maxim Čajkovič, ktorý sa ukázal predstaviteľom Tampy Bay Lightning len pár dní po drafte. Lightning si ho vybrali v treťom kole z celkového 89. miesta.

"Je to ako splnený sen. Vždy, keď som hral NHL, vytvoril som si hráča a dal ho do Tampy. Mal som šťastie, že siahli práve po mne a som za to vďačný," povedal pre klubovú webstránku 18-ročný krídelník, ktorý strávil uplynulú sezónu v zámorskej juniorskej súťaži QMJHL.

"Reakcie po drafte boli pozitívne, či už od rodiny, agenta alebo klubu. Počas minulého ročníka som si prešiel aj náročnejším obdobím, ale všetci ma vtedy podporovali a ja im za to ďakujem."

Kluby si pozvali aj ďalších Slovákov

Okrem Fehérváryho s Čajkovičom si profiligové kluby pozvali do kempov ďalších siedmich slovenských mladíkov - brankárov Adama Húsku (New York Rangers), Dávida Hrenáka (Los Angeles Kings), Romana Durného (Anaheim Ducks) a útočníkov Samuela Bučeka (Detroit Red Wings), Adama Ružičku, Miloša Romana a Martina Pospíšila (všetci Calgary Flames).

Poslední traja menovaní sa však predstavia v kempe Flames až počas budúceho týždňa.

Zo spomenutých hráčov majú podpísané kontrakty s klubmi NHL Fehérváry, Húska, Ružička a Pospíšil.