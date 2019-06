V NHL sa otvára trh s voľnými hráčmi, okrem Slovákov na ňom figurujú viaceré hviezdy

Najväčšiu pozornosť púta Panarin.

30. jún 2019 o 12:47 SITA

BRATISLAVA. Prvý júlový deň v zámorskej hokejovej NHL patrí tradične otvoreniu trhu s voľnými hráčmi.

Kluby severoamerickej profiligy si budú mať v nasledujúcich dňoch z čoho vyberať, pretože k dispozícii sú viaceré hviezdy súťaže.

Najväčšiu pozornosť pútajú útočníci Artemij Panarin, Joe Pavelski, obrancovia Tyler Myers s Jakom Gardinerom alebo brankári Sergej Bobrovskij, Robin Lehner či Semion Varlamov.

Voľné ruky pri vyjednávaní s klubmi budú mať aj Slováci Richard Pánik, Marko Daňo a Tomáš Jurčo.

Panarin v Columbuse pokračovať nechce

Dvadsaťsedemročný Panarin má za sebou štyri sezóny v NHL, v ktorých vždy strelil minimálne 27 gólov a držal si bilanciu okolo jedného bodu na zápas.

V ostatných dvoch ročníkoch bol jasným ofenzívnym lídrom Columbusu Blue Jackets, ale už vlani avizoval, že dlhodobé pôsobenie v tomto klube si nevie predstaviť.

Rodák z Korkina ešte pred otvorením trhu absolvoval diskusie s predstaviteľmi konkurenčných klubov a najväčšími adeptmi na jeho angažovanie sú New York Rangres a Florida Panthers.

Okrem Panarina sa v Columbuse končí zmluva aj Kanaďanovi Mattovi Duchenovi. Jeho meno je spájané s Nashvillom Predators, ale vylúčiť sa nedá ani zotrvanie v Columbuse.

Líder Sharks na odchode

San Jose Sharks by po dlhých trinástich sezónach mohol opustiť kapitán tímu Pavelski. Tridsaťštyriročný Američan je neodmysliteľnou súčasťou klubu a v minulej edícii profiligy nastrieľal v základnej časti až 38 gólov.

Napriek tomu skúsený center neváhal a navštívil aj iné organizácie. Objavil sa na vývojom kempe Tampy Bay Lightning a veľký záujem o jeho služby má taktiež Dallas Stars. Rovnako zatiaľ bez zmluvy je dlhoročná dôležitá postava San Jose Joe Thornton.

Pozíciu na trhu s voľnými hráčmi si vyskúšajú aj ďalšie veľké mená, keďže Anaheim Ducks vykúpil spod zmluvy Coreyho Perryho a Carolina Hurricanes Patricka Marleaua.

Na ponuky čakajú taktiež Justin Williams, Wayne Simmonds, Mats Zuccarello, Gustav Nyquist a Anders Lee.

Prekvapivý koniec gólmana Islanders

Zaujímavá situácia zavládla aj na trhu s brankármi. Od pondelka bude bez kontraktu tohtoročný finalista súboja o Vezinovu trofej pre najlepšieho gólmana.

Švéd Lehner mal výrazný podiel na tom, že sa Islanders transformovali z najhoršie brániaceho sa mužstva na tím s najnižším počtom inkasovaných gólov. Napriek tomu s vedením New Yorku Islanders nenašiel spoločnú reč a jeho schopnosti by radi využili v konkurenčných mužstvách, najmä v Caroline.

Podobne ako Panarin, v Columbuse nechcel zostať ani ďalší Rus Bobrovskij. Dvojnásobný víťaz Vezinovej trofeje by sa teoreticky mohol sťahovať spolu so svojim krajanom na Floridu.

Post brankárskej jednotky by však radi vyriešili aj v New Yorku Islanders alebo spomínanej Caroline. Rovnaké kluby sa preto zamerali na skúseného Varlamova, ktorého Nemec Philipp Grubauer postupne vytlačil z bránkoviska Colorada Avalanche. Zostávajúcimi alternatívami spomedzi voľných gólmanov sú Petr Mrázek, Cam Talbot či Cam Ward.

Jurčo by mohol dostať šancu v Caroline

Tohtoročná ponuka medzi obrancami nie je až taká bohatá. Po nových zmluvách sa pozerajú Myers a Gardiner, ale v oboch prípadoch je možné, že zostanú v doterajších pôsobiskách, teda vo Winnipegu Jets resp. Toronte Maple Leafs.

Naopak, dres by mohli zmeniť ostrieľaní zadáci ako Anton Straalman, Niklas Kronwall alebo Dion Phaneuf.

Zo slovenských hokejistov bude najvýraznejšou postavou na trhu Richard Pánik. Dvadsaťosemročný krídelník vystriedal v rámci doterajšej kariéry v NHL štyri kluby a vo všetkých prípadoch doplácal na kolísavé výkony.

V minulej sezóne však patril medzi stabilných členov zostavy Arizony Coyotes a tak jeho zotrvanie v profilige nie je ohrozené. V horšej pozícii sa nachádza Marko Daňo, ktorý nedostal kvalifikačnú ponuku od Winnipegu Jets. V uplynulom ročníku odohral v NHL len osem duelov za Colorado a väčšinu sezóny strávil v AHL.

V druhej najkvalitnejšej zámorskej súťaži nastupoval aj Tomáš Jurčo, ktorý získal Calderov pohár so Charlotte Checkers. Košický rodák pomýšľa na návrat do NHL a po vydarenom účinkovaní na farme Caroliny by sa mu to mohlo podariť.