Michňák si z Minsku cenný kov neodnesie, obsadil šieste miesto

Zlatú medailu získal Rus David Beľavskij.

30. jún 2019 o 13:31 (aktualizované 30. jún 2019 o 14:51) SITA a TASR

MINSK. Slovenský športový gymnasta Slavomír Michňák obsadil šieste miesto na koni s držadlami na II. európskych hrách v bieloruskom Minsku.

Dvadsaťšesťročný reprezentant dostal vo finále spomenutej disciplíny od rozhodcov 11,966 bodu, čím výrazne zaostal za svojim kvalifikačným výkonom v hodnote 14,400 b.

Ak by ho zopakoval, skončil by štvrtý a napokon mu v šesťčlennom finále patrila až posledná pozícia. Zlatú medailu získal Rus David Beľavskij so skóre 15,033 b pred Ukrajincom Olegom Verňajevom a Bielorusom Andrejom Lichovickým.

"Po výsledku z kvalifikácie som od seba očakával trošku viac. Ale nie som naštvaný, som trochu sklamaný, ale to patrí k športu. Bolo to o psychike. Išiel som už druhý a nestihol som sa dostatočne upokojiť.

Keď sme vyšli do tej burácajúcej haly, bol som nervózny a bol som roztrasený, keď som začal cvičiť. Ak by som išiel štvrtý či piaty, bolo by to asi lepšie," povedal Michňák po svojom vystúpení.