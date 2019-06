Bačíková s Medveďovou skončili v Minsku v madisone na 9. mieste

Zlato si vyjazdili Britky.

30. jún 2019 o 15:20 (aktualizované 30. jún 2019 o 15:21) TASR

II. európske hry v Minsku 2019

Ženy - madison:

1. Jessice Anne Robertsová, Megan Elizabeth Barkerová Veľká Británia 44 2. Kirsten Carlijn Wildová, Amber van der Hulstová Holandsko 40 3. Diana Klimovová, Marija Novolodská Rusko 39 9. Alžbeta Bačíková, Tereza Medveďová Slovensko 20

MINSK. Slovenské reprezentantky v dráhovej cyklistike Alžbeta Bačíková a Tereza Medveďová obsadili v madisone žien na II. európskych hrách v Minsku deviate miesto z trinástich štartujúcich dvojíc.

Zlato si vyjazdili Britky Jessice Anne Robertsová a Megan Elizabeth Barkerová so ziskom 44 bodov, druhé skončili Holanďanky, bronz získali Rusky.

"Deviate miesto v madisone je na naše pomery dosť dobré umiestnenie, keďže to minimálne trénujeme a ešte menej jazdíme. Dokopy ideme spolu asi len piatykrát.

Vlani na majstrovstvách Európy, pred mesiacom práve tu v Minsku a pred dvomi týždňami v Brne, naozaj len sporadicky. Takže za mňa celkom pozitívne, nespadli sme, máme všetko za sebou a bojovali sme až do posledných metrov," hodnotila vystúpenie Bačíková.

"Po vylučovačke je to asi najrizikovejšia disciplína, čo sa týka žien. Neuhneme si, nedáme si priestor a z toho sú potom kolízie. A keďže moja primárna disciplína je omnium, bolo by kontraproduktívne, keby som sa rozbila. Takže ak by to tu bolo naopak, že včera by bol madison a až dnes omnium, aby si by som včera nešla," dodala Bačíková.

Nedeľné preteky mali chaotický priebeh. "Takýto chaotický madison som ešte nešla, niekedy to bolo naozaj na hrane a skoro sme spadli, ale držali sme sa. Škoda, že sme v tej našej skupine dostali jedno kolo, mohli sme byť o pár miest vyššie, ale som v podstate spokojná," uviedla Medveďová.