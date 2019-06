Stoch spečatil prestup Grécka, Slavia sa ho vzdať nechcela

Slovenský reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu s opciou.

30. jún 2019 o 18:03 TASR

SOLÚN. Slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch sa stal definitívne hráčom PAOK Solún.

Dvadsaťdeväťročný krídelník skompletizoval svoj prestup zo Slavie Praha do tímu gréckeho majstra v nedeľu popoludní, keď podpísal s novým klubom zmluvu na dva roky s ročnou opciou.

Špeciálna motivácia

Stoch sa vracia do známeho prostredia, v PAOK pôsobil už v ročníku 2013/2014 v rámci hosťovania z Fenerbahce Istanbul. Podľa portálu iDnes.cz Slavia zinkasuje 1,5 milióna eur.

"Som šťastný, že oddnes som súčasťou PAOK-u," neskrýval radosť Stoch.

“ Zo začiatku to nebolo jednoduché, pretože Slavia sa nechcela vzdať Miňových služieb. Keď však prišlo k dohode medzi klubmi a Miňo sa jednoznačne vyjadril, že do PAOK-u chce ísť, pristúpili sme k rokovaniam o jeho zmluve. „ Milan Lednický, agent Miroslava Stocha

"Neprichádzam do úplne neznámeho prostredia, keďže som tu už jeden rok pôsobil. Keď prišla táto ponuka z PAOK-u, ihneď som si spomenul, že vtedy sme síce boli kúsok od trofejí, no nakoniec sme nezískali ani jednu. Je pre mňa veľkou motiváciou to napraviť," uviedol pre fsagency.eu.

Slovenský reprezentant pomohol Slavii v uplynulej sezóne k zisku double, v lige strelil 12 gólov.

"V Slavii som zažil dva krásne roky, keď sa nám mimoriadne darilo, veď sme dvakrát vyhrali pohár, raz ligu, úspešne sme ťažili v pohárovej Európe. Zostávajú mi len tie najlepšie spomienky, na klub, na fanúšikov a na nezameniteľnú atmosféru, za čo by som sa aj touto formou chcel všetkým poďakovať.

Už keď som prichádzal do Slavie, tak som sa vyjadril, že v budúcnosti by som si ešte rád vyskúšal ďalší zahraničný angažmán. A teraz prišiel ten čas," povedal jeden z najproduktívnejších hráčov Slavie a zároveň miláčik publika: "Užíval som si podporu z hľadiska a aj vďaka tomu budem Slavii naďalej veľmi fandiť."

Slavia sa ho nechcela vzdať

Stoch prichádza do Solúna do približne rovnakej situácie, akú zažil v Česku.

"PAOK takisto vyhral double a po dlhej dobe titul majstra. Je tu rovnaká výzva v podobe Ligy Majstrov, čo je špeciálnou motiváciou, pretože by som si rád zahral skupinovú fázu. Pevne verím, že obhájime pozície na domácej scéne a rovnako sa ukážeme aj v pohárovej Európe," naznačil svoje i tímové ambíciie.

"Už sa neviem dočkať začiatku ligy a na tú atmosféru, ktorú si doteraz vybavujem predovšetkým zo zápasov derby," dodal Stoch, ktorého pri podpise zmluvy v Grécku sprevádzal jeho dlhoročný agent Milan Lednický.

"Zo začiatku to nebolo jednoduché, pretože Slavia sa nechcela vzdať Miňových služieb. Keď však prišlo k dohode medzi klubmi a Miňo sa jednoznačne vyjadril, že do PAOK-u chce ísť, pristúpili sme k rokovaniam o jeho zmluve. Tú sme napokon uzavreli na dva roky s ročnou opciou," prezradil Lednický, riaditeľ Football Service Agency.

Nitriansky rodák prišiel do Prahy v roku 2017 z tureckého Fenerbahce Istanbul. Počas dvoch sezón nastúpil za Slaviu na 88 duelov, v ktorých si pripísal 20 presných zásahov. V drese slovenskej reprezentácie skóroval šesťkrát v 55 zápasoch.