Široký: Slovan je naša srdcová záležitosť. Neradi by sme ho pochovali

Slovan nemá zatiaľ žiadneho hráča.

1. júl 2019 o 17:03 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Žiadny plán B neexistuje. Hokejový Slovan Bratislava má pred sezónou len jediný cieľ - hrať v najvyššej slovenskej súťaži.

Na to, aby ho naplnil, potrebuje splniť licenčné podmienky a najmä uhradiť všetky svoje záväzky.

Minulý týždeň klub zaplatil mestu dlh takmer 1,2 milióna eur za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Teraz sú na rade hráči.

„Je ich šesťdesiat a dlhujeme im približne tri milióny eur,“ prezradil člen predstavenstva klubu Juraj Široký mladší na tlačovej konferencii.

Slovan nečakal, že investor cúvne

Slovan tlačil dlhy pred sebou už niekoľko rokov počas pôsobenia v KHL. Problémy mal vyriešiť príchod nového investora, s ktorým bol klub pred niekoľkými týždňami ústne dohodnutý.

„Žili sme v tom, že máme investora. Nehľadali sme generálneho manažéra, lebo investor povedal, že má vlastného,“ priznal Široký.

Napokon však investor od zmluvy cúvol. A Slovan ostal v náročnej pozícii. Bez hráčov, trénerov a s dlhmi. Veľkými dlhmi.

„Filozofia je, že časť dlhov zaplatíme a zvyšok budeme uhrádzať na základe splátkových kalendárov. Sú nastavené na desať až dvanásť mesiacov,“ tvrdí Široký.

Niektorí hokejisti s tým súhlasili, iní sú zásadne proti. A žiadajú, aby im klub vyplatil celú dlžnú sumu alebo to, aby dostali na začiatok viac ako dvadsať percent.

„Každého sme oslovili individuálne, ale oni sa začali zgrupovať pod agentmi a právnickými kanceláriami. Najskôr nám hráči neverili, boli skeptickí. Potrebovali, aby sme ich presvedčili, že to myslíme vážne,“ naznačil Široký.

Široký: Neradi by sme pochovali Slovan

Viacerí bývalí hráči Slovana už neveria sľubom, keďže vedenie klubu ich v minulosti už viackrát nedodržalo.

„Verím, že sú skeptickí, lebo dohody neboli vyplnené. Teraz je to iné. Hlásime sa k dlhu a potrebujeme uzavrieť dohodu,“ vraví Široký.

Najmä zámorskí hokejisti Barry Brust, Jeff Taffe či Kyle Chipchura žiadajú vyplatiť celú dlžnú sumu.

„Musíme sa so všetkými dohodnúť. Je to proces, ktorý chvíľu potrvá. Na pár ľuďoch to môže celé skolabovať,“ pripúšťa Široký.

Hráči potrebujú mať záruku, že peniaze budú mať načas vyplatené. V posledných rokoch ju nemali. Od novej sezóny by sa to malo zmeniť.

„V KHL sme potrebovali veľké peniaze. Teraz je to suma, na ktorú vidím a ktorú vieme zohnať. S výplatami by nemali byť ťažkosti,“ upokojuje Široký.

Klub momentálne nerokuje s ďalšími partnermi. Na vyplatení dlhov a ďalšom financovaní by sa mali podieľať najmä akcionári na čele s Jurajom Širokým starším.

„Neradi by sme pochovali Slovan. Robíme všetko preto, aby sa to nestalo. Pre našu rodinu je Slovan srdcová záležitosť,“ vyhlásil Široký.

Na vyplatenie dlhov majú ešte mesiac

Uhradením dlhu voči mestu splnil Slovan prvú podmienku na to, aby naďalej mohol hrávať na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Chce však vyrokovať nižšie nájomné.

„Nemôžeme mestu za sezónu platiť 800-tisíc eur za štadión ako v KHL. Už hráme len Tipsport ligu. Mesto nám sľúbilo, že bude s nami rokovať,“ vraví Široký.

“ Nové zmluvy budeme podpisovať v priebehu desiatich až štrnástich dní. Dovtedy chceme mať základ desiatich korčuliarov. „ Juraj Bakoš, generálny manažér Slovana

Pôvodný termín na vyrovnanie všetkých záväzkov mal pre Slovan vypršať koncom júna. Podľa funkcionárov klubu to však bude až na začiatku augusta.

„S vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja som hovoril. Povedali mi, že máme mať všetky veci pripravené na zasadnutie výkonného výboru, ktoré bude 1. augusta,“ naznačil Široký.

Začiatok prípravy má Slovan naplánovaný na 22. júla. Na prvom tréningu chce mať vedenie klubu približne dvadsať hráčov. Zatiaľ však nemá zmluvu podpísanú so žiadnym.

„Nové zmluvy budeme podpisovať v priebehu desiatich až štrnástich dní. Dovtedy chceme mať základ desiatich korčuliarov,“ reagoval generálny manažér Slovana Juraj Bakoš.

Do funkcie nastúpil oficiálne 1. júla. V posledných dvoch týždňoch však s trénerom Romanom Stantienom pracoval na hráčoch, ktorí by do klubu mohli prísť.

„Radi by sme mali v tíme kapitána Michala Sersena či skúseného Romana Kukumberga,“ vravel Bakoš. Ďalšie mená prezradiť nechcel.

Košičanov do klubu nebude ťahať

Už dlhšie sa hovorí, že slovenským hráčom sa príliš nechce ísť do neistej finančnej situácie, ktorá panuje v Slovane.

„V mojom mene majú hráči určitú záruku. Nikdy som žiadneho neoklamal,“ vyhlásil Bakoš.

Káder má byť poskladaný najmä zo slovenských hokejistov, ktorí majú slovanistickú minulosť alebo sú rodákmi z Bratislavy.

„Košičanov sem určite ťahať nebudem. Nemuselo by to robiť dobrú krv,“ zasmial sa Bakoš, ktorý bol dlhé roky generálnym manažérom HC Košice.

To, aký bude mať klub rozpočet či ciele v novej sezóne, Bakoš ešte netuší. O dva roky však uplynie sto rokov od založenia klubu. „Verím, že by sme to mohli osláviť ziskom titulu,“ tvrdí Bakoš.

„Veľa hráčov sa nám hlási, že chce hrať za Slovan. Ústne sme s viacerými dohodnutí. Všetci pracujeme na tom, aby Slovan fungoval tak, ako boli diváci zvyknutí,“ doplnil tréner Roman Stantien.