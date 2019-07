Slovenské plážové volejbalistky podľahli Brazílčankam na majstrovstvách sveta

Stále majú šancu na priamy postup.

1. júl 2019 o 17:49 SITA

Majstrovstvá sveta v plážovom volejbale 2019

Ženy - L-skupina:



Bárbara, Fernanda (Braz.) - Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR) 2:0 (15, 13)

HAMBURG. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Andrea Štrbová s Natáliou Dubovcovou po prvý raz prehrali na majstrovstvách sveta v nemeckom Hamburgu (28. júna - 7. júla). V druhom dueli základnej L-skupiny Slovenky nestačili na Brazílčanky Bárbaru a Fernandu 0:2 (-15, -13).

Slovenky sú 26. vo svetovom rebríčku, Brazílčanky 13., čiže Juhoameričanky potvrdili rolu favoritiek. V priebežnej tabuľke L-skupiny sú na čele práve Brazílčanky so 4 bodmi, o bod menej s bilanciou 1 víťazstvo - 1 prehra majú slovenské reprezentantky a rovnako fínsky tandem Taru Lahtiová-Liukkonenová, Anniina Parkkinenová.

Brazílčanky vrátili Slovenkám prehru

Prečítajte si tiež: Slovenské plážové volejbalistky zvíťazili v prvom zápase majstrovstiev sveta

"Prehru z Itapemy nám Brazílčanky vrátili aj s úrokmi. Mali nás dobre prečítané; vedeli, čo budú na nás hrať a vychádzalo im to. My sme ich tiež mali prečítané, ale neubránili sme to, čo sme mali.

V druhom sete nás už zatlačili a boli sme bez šance. Vyhrali taktickú bitku, lepšie zvládli aj nepredvídateľný vietor, v ktorom sme sa my s údermi trápili.

Z tejto prehry sa oklepeme, Brazílčanky boli favoritky a my sme mohli len prekvapiť," uviedla Andrea Štrbová podľa oficiálnej stránky Slovenskej volejbalovej federácie.

Na priamy postup treba poraziť Mexičanky

V základnej L-skupine si slovenské reprezentantky ešte zmerajú sily s Mexičankami Revueltovou a Orellanovou (2. 7. od 10.00 h).

Priamo do play off turnaja postúpia dva najlepšie tímy z každej skupiny a štyri najlepšie dvojice z tretích miest. Ďalších osem družstiev z tretích miest bude bojovať v zápase o prenik do play-off.

"Mexičanky musíme zatlačiť hneď od začiatku, bude to viac o našej hre. Verím, že budeme hrať dobre, bez chýb a zvíťazíme," dodala Štrbová k utorkovému súboju so súperkami z Mexika.