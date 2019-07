Sagan útočí na rekord. Je to motivácia navyše, tvrdí

Najväčšiu reklamu zelenému dresu urobil Peter Sagan. Zdá sa nepredstaviteľné, že by túto súťaž nevyhral.

1. júl 2019 o 19:17 Miloslav Šebela

Či ležíte pri mori na dovolenke v Chorvátsku, kosíte trávu v záhrade, hráte sa s deťmi na ihrisku alebo ste v kancelárii ako v bežný pracovný deň, je pravdepodobné, že vás spája niečo spoločné.

Tisícky Slovákov v horúce júlové dni prepadli cyklistickej vášni a kladú si dve otázky: Vyhrá dnes Peter Sagan etapu na Tour de France? A má už istý zelený dres?

Pred šiestimi rokmi väčšina Slovákov ani netušila, že na Tour udeľujú aj zelený dres a komu je určený.

Dnes vedia nielen, že ho má líder bodovacej súťaže, ale aj to, že oň bojujú najlepší šprintéri.

Všetko vďaka Saganovi, ktorému sa od začiatku na Tour mimoriadne darilo. Sagan je chodiacou reklamou na zelený dres.

Na Tour odštartoval do 130 etáp, z nich mal 105-krát na sebe zelený dres. Je to rekord, ktorý len ťažko niekto prekoná. Vidieť Sagana na Tour v tímovom drese je rarita. V žiadnej súťaži na Tour nik tak výrazne nedominoval.

Sagan zmenil súťaž

Na slávnych pretekoch ho čaká už ôsmy štart a ambície sú rovnako vysoké ako v minulosti. Vybojovať aspoň jedno etapové víťazstvo a priviezť do Paríža po siedmykrát zelený dres.

„Tour bude tentoraz špeciálna, pretože mám motiváciu navyše. Vlani som vyrovnal rekord Erika Zabela ziskom šiesteho zeleného dresu a v tomto roku sa ho pokúsim prekonať,“ vravel krátko pred štartom pretekov 29-ročný cyklista.

“ Peter bude mať na Tour tento rok veľa príležitostí. Budeme to brať postupne po jednotlivých etapách. Ale víťazstvá sú pre nás hlavnou prioritou. „ Ján Valach, športový riaditeľ Bora-Hansgrohe

Bodovacia súťaž bola viac ako 50 rokov o tom, kto je medzi šprintérmi najlepší. Víťazom mal byť teda ten, kto v šprintoch vyhral najviac etáp. Lenže Sagan to zmenil.

Nespoliehal sa len na dojazdy po rovine, začal jazdiť aj do únikov, zbieral body na šprintérskych prémiách a navyše svoje konto zvyšoval tam, kde klasickí šprintéri strácali dych. Teda v kopcovitých etapách. Preto dokázal vyhrať celú súťaž aj vtedy, keď nevyhral ani jednu etapu (2014, 2015).

Organizátori dokonca zmenili systém bodovania, aby zvýhodnili klasických šprintérov, ale ani to nepomohlo. Sagan, hoci aj v polovičnej forme, má v porovnaní so šprintérmi veľkú výhodu. Body zbiera celé tri týždne.

Napríklad tento rok z 21 etáp môže reálne pomýšľať na dobrý výsledok v desiatich. Klasickí šprintéri skôr v šiestich. „Peter bude mať na Tour tento rok veľa príležitostí. Budeme to brať postupne po jednotlivých etapách. Ale víťazstvá sú pre nás hlavnou prioritou,“ vysvetlil športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach.

Rastie mu nový súper

Hoci sa v minulosti stále hovorilo o nových a výnimočne silných pretekároch, nik nedokázal jeho pozíciu ohroziť. Teda doteraz. Premiérovo bude na Tour aj pretekár, ktorý je podobne univerzálny ako Sagan, hoci na rovine nie je taký rýchly.

Prečítajte si tiež: Tour mieri vysoko. Ktoré etapy si nenechajte ujsť?

Belgičan Wout van Aert má zatiaľ všetky úspechy z cyklokrosu. Posledné dve sezóny sa sústreďuje na cestnú cyklistiku a pre slovenského majstra môže byť silným súperom. Van Aert je skvelý klasikár a silný časovkár. Svoju univerzálnosť potvrdil na Critérium du Dauphiné, kde vyhral šprintérsky dojazd aj zelený dres.

„Tento rok pre mňa zelený dres nebude cieľom. Som rád, že budem na Tour aspoň ako podporný jazdec. Náročné bude čo i len dokončiť celé preteky,“ vravel Van Aert pre cyclingnews. „Ako to bude v ďalších rokoch, uvidíme,“ dodal.

Dvadsaťštyriročný Belgičan by však mohol Sagana potrápiť v niekoľkých etapách. Inak je zoznam možných ašpirantov na zelený dres krátky. Reálne by oň mohli zabojovať Elia Viviani, Alexander Kristoff, Caleb Ewan či Dylan Groenewegen.

Lenže na to, aby Sagana niekto z nich ohrozil, musel by bodovať nielen v rovinatých dojazdoch, a to je ťažko predstaviteľné.

„Či môže Petra niekto ohroziť v boji o zelený dres? Postupne sa ukážu niektorí šprintéri. Na Tour je to každý rok podobné. Prvý týždeň je najmä o klasických šprintéroch a postupne ich náročnosť Tour začne lámať,“ povedal Valach. „Ale je pravda, že sa ukazujú mladí pretekári, ktorí sa snažia tým starším utekať. To je prirodzený vývoj. Mladí sú veľmi rýchli. Nedá sa to ovplyvniť.“

Smutný Matthews

Vo veľmi netradičnej pozícii bude víťaz zeleného dresu z roku 2017 - Michael Matthews. Austrálčan dokáže šprintovať aj prejsť menšie kopce. Mohol by byť silným súperom. Lenže na túto Tour dostal za úlohu pripraviť sa tak, aby odovzdával svoje sily pre lídra – Toma Dumoulina. Austrálčan preto trénoval v kopcoch a pripravoval sa na časovku. Dumoulin však pre zranenie na Tour nebude.

Prečítajte si tiež: Cyklistický kvíz: Čo všetko viete o Tour de France?

Matthewsa to ranilo. „Som z toho veľmi sklamaný. Bol som nachystaný pomáhať Tomovi v kopcoch. Teraz ani neviem, čo mám robiť,“ vravel. Táto situácia by mala rovnako pomôcť Saganovi k obhajobe, keďže Matthews zrejme nebude najlepšie pripravený.

Posledným bodom v Saganov prospech je náročná trasa Tour. Je to paradox, ale práve ťažké horské etapy mu môžu pomôcť.

Vlani sa ukázalo, že horské etapy šprintéri nemusia prejsť v časovom limite. Minulý rok takto skončili na Tour Marcel Kittel a Mark Cavendish. Slovenský cyklista sa naopak zameriava aj na to, aby prešiel dlhé stúpania s dostatočnou rezervou.

„Niekedy je celkové tempo také vysoké, že šprintéri nemajú šancu prísť do cieľa v limite. Nie je to tým, že by niekto z nich zvoľnil, oni idú úplne naplno, ale jednoducho to nestihnú,“ dodal Valach.

Zatiaľ všetko naznačuje, že by bolo veľkým prekvapením, ak by 28. júla na Champs Elysées nestál medzi víťazmi Tour aj Sagan. Potrápiť by ho mohol hádam len van Aert, ktorý má pred Tour ako nováčik rešpekt a bude mať zrejme iné ciele ako naháňať Sagana.