Ján Valach: Tím na Tour je postavený inak ako vlani. Sagan sa bude musieť obracať

Nemecký tím má ambície aj v celkovom poradí.

1. júl 2019 o 23:10 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Keď má voľnú chvíľu, rád si zabrnká na basgitare. Vraví však, že to neznie úplne najlepšie. „Lenže mňa to baví a nabije ma to pozitívnou energiou,“ vraví Daniel Oss. Duchom je pankáč. Má dlhé vlasy, veľké tetovanie na pravej ruke a je za každú srandu.

Keď pred sezónou 2010 stretol v prípravnom kempe tímu Liquigas mladého slovenského cyklistu, zistil, že má rovnaký zmysel pre humor.

„Vtedy sme rýchlo pochopili, že nás niečo spája. Teraz sme opäť v jednom tíme. Páči sa mi štýl akým Peter súťaží, aj ako vystupuje a ako sa venuje najmenším fanúšikom,“ vravel Oss v rozhovore pre Ride Media.

Sagana potešil, že bude s Ossom

Bora-Hansgrohe na Tour Peter Sagan (ôsma účasť, 11 víťazných etáp) Daniel Oss (siedma účasť, najlepšie umiestnenie v etape 4. miesto) Marcus Burghardt (jedenásta účasť, 1 víťazná etapa) Emanuel Buchmann (štvrtá účasť na Tour, najlepšie bol v etape tretí) Patrick Konrad (druhá Tour, najlepšie umiestnenie v etape 12. miesto) Gregor Mühlberger (druhá účasť na Tour, najlepšie umiestnenie v etape 8. miesto) Lucas Pöstlberger (druhá účasť na Tour, najlepšie umiestnenie v etape 54. miesto) Maximilian Schachmann (nováčik)

„Peter podáva neuveriteľné výkony. Pretekára akým je on, som nevidel. Je veľmi silný. Neberte to tak, že ho vychvaľujem len preto, že spolu vychádzame a že jazdíme v jednom tíme. Mám k nemu veľký rešpekt kvôli tomu, čo dokázal,“ vraví Oss.

Väčšinu roka jazdí na súťažiach spolu so Saganom. Obaja sa dostali aj do tímu na tohtoročnú Tour de France. Keď sa to dozvedel Peter Sagan, bola to pre neho dobrá správa.

„Výber jazdcov, ktorí pôjdu na Tour je v kompetencii tímu. Najväčšiu radosť som mal z toho, že je v tíme Daniel Oss,“ hovoril Sagan Trnave.

Obaja si rozumejú nielen v súkromí, ale aj na súťažiach. Rodák z Trenta má cit pre pohyb v pelotóne a dobre sa orientuje aj, keď cyklisti v záverečných kilometroch zrýchľujú. Vlani bol takmer pri všetkých Saganových úspechoch.

Bora stavila na vrchárov

Okrem neho, by mal Saganovi pomáhať ešte Marcus Burghardt, ktorý je aj kapitánom Bora-Hansgrohe. To by však z ôsmich pretekárov Bora-Hansgrohe malo byť všetko.

„Tím je trochu inak postavený ako vlani. Je viac orientovaný k cyklistom na vrchárske etapy a celkové poradie. Peter sa bude musieť viac obracať, ale sme na Tour pripravení,“ hovorí o zložení mužstva športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach.