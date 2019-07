Svetová jednotka je v druhom kole, Šarapová skrečovala

Ďalej ide aj Petra Kvitová.

2. júl 2019 o 19:29 (aktualizované 2. júl 2019 o 20:44) TASR

WIMBLEDON. Svetová tenisová jednotka Ashleigh Bartyová z Austrálie postúpila do 2. kola grandslamového turnaja vo Wimbledone.

Najvyššie nasadená hráčka zdolala v utorok v úvodnom kole Číňanku Saj-saj Čeng 6:4 a 6:2. V boji o prienik do tretieho kola sa stretne s Belgičankou Alison van Uytvanckovou.

Do 2. kola postúpila aj obhajkyňa titulu z minulého roku Angelique Kerberová, ktorá v nemeckom súboji zdolala krajanku Tajanu Mariovú 6:4 a 6:3.

V zápase plnom stratených podaní napokon päťka turnaja Mariovú pretlačila a v 2. kole nastúpi proti Lauren Davisovej z USA, ktorá vyradila Ukrajinku Kateryna Kozlovovú 6:3 a 6:2.

Americká tenistka Sloane Stephensová tiež postúpila do 2. kola, deviatka podujatia v londýnskom All England Clube si v utorok v úvodnom kole poradila so Švačiarkou Timeou Bacsinszkou 6:2 a 6:4.

Do 2. kola postúpila aj šestka turnaja Petra Kvitová, dvojnásobná wimbledonská víťazka vyradila Tunisanku Ons Jabeurovú 6:4, 6:2.

Sedemnásobná víťazka Serena Williamsová, nasadená ako 11., zdolala Talianku Giuliu Gattovú Monticoneovú 6:2 a 7:5.

S turnajom sa rozlúčila hneď v úvode aj víťazka z roku 2004 Maria Šarapovová z Ruska, ktorá v treťom sete za stavu 0:5 skrečovala pre zranenie ruky Francúzke Pauline Parmentierovej, keď prvý set vyhrala 6:4 a druhý stratila v tajbrejku.

Wimbledon 2019 - ženy - 1. kolo

Sloane Stephensová (9-USA) - Timea Bacsinszká (Švaj.) 6:2, 6:4

Elise Mertensová (21-Belg.) - Fiona Ferrová (Fr.) 6:2, 6:0

Čchiang Wang (15-Čína) - Vera Lapková (Biel.) 6:2, 6:2

Barbora Strýcová (ČR) - Lesia Curenková (32-Ukr.) 6:3, 6:2

Monica Niculescuová (Rum.) - Andrea Petkovicová (Nem.) 2:6, 6:2, 7:5

Kateřina Siniaková (ČR) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 2:6, 6:1, 6:1

Alison van Uytvancková (Belg.) - Svetlana Kuznecovová (Rus.) 6:4, 4:6, 6:2

Harriet Dartová (V.Brit.) - Christina McHaleová (USA) 4:6, 6:4, 6:4

Kaia Kanepiová (Est.) - Stefanie Vögeleová (Švaj.) 5:7, 7:5, 6:4

Lauren Davisová (USA) - Kateryna Kozlovová (Ukr.) 6:3, 6:2

Angelique Kerberová (5-Nem.) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:4, 6:3

Ashleigh Bartyová (1-Aust.) - Saj-saj Čeng (Čína) 6:4, 6:2

Magda Linetteová (Poľ.) - Anna Kalinská (Rus.) 6:0, 7:6 (9)

Belinda Benčičová (13-Švaj.) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) 6:2, 6:3

Laura Siegemundová (Nem.) - Katie Swanová (V.Brit.) 6:2, 6:4

Ja-fan Wang (Čína) - Tereza Martincová (ČR) 6:2, 7:5

Kristina Mladenovicová (Fr.) - Vitalia Djačenková (Rus.) 7:5, 6:7 (4), 6:2

Tamara Zidanšeková (Slov.) - Eugenie Bouchardová (Kan.) 6:3, 5:7, 8:6

Johanna Kontaová (19-V.Brit.) - Ana Bogdanová (Rum.) 7:5, 6:2

Amanda Anisimovová (25-USA) - Sorana Cirsteaová (Rum.) 6:3, 6:3

Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) - Garbine Muguruzová (26-Šp.) 6:4, 6:4

Ivana Jorovičová (Srb.) - Lesley Kerkhoveová (Hol.) 7:6 (5), 6:4

Carla Suarezová-Navarrová (30-Šp.) - Samantha Stosurová (Aust.) 6:2, 7:5

Varvara Flinková (Rus.) - Paula Badosová Gibertová (Šp.) 6:4, 6:2

Pauline Parmentierová (Fr.) - Maria Šarapovová (Rus.) 4:6, 7:6 (4), 5:0 -Šarapovová skreč

Petra Kvitová (6-ČR) - Ons Jabeurová (Tun.) 6:4, 6:2

Serena Williamsová (11-USA) - Giulia Gattová Monticoneová (Tal.) 6:2, 7:5

Julia Görgesová (18-Nem.) - Elena Ruseová (Rum.) 7:5, 6:1

Kaja Juvanová (Slov.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:4, 2:6, 6:4

Taylor Townsendová (USA) - Arina Rodionovová (Aust.) 6:2, 6:3