Slovensko už na Wimbledone zastúpenie nemá, Rybáriková podľahla mladej Gauffovej

Slovenská tenistka prehrala 3:6, 3:6.

3. júl 2019 o 22:32 (aktualizované 3. júl 2019 o 22:35) TASR

LONDÝN. Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková neuspela v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

Pätnásťročnej Američanke Cori Gauffovej v stredu podľahla 3:6, 3:6.

Slovensko tak prišlo na tráve All England Clubu aj o posledné želiezko v singli. Kvarteto Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, Martin Kližan, Jozef Kovalík neprešlo cez úvodnú prekážku.

Gauffová, ktorá v 1. kole v americkom derby senzačne vyradila päťnásobnú wimbledonskú šampiónku Venus Williamsovú, potvrdila obrovský talent aj v zápase s Rybárikovou.

Dokázala si poradiť s variabilnou hrou Slovenky, jej stopbalmi i čopmi. Predvádzala vyspelý tenis prešpikovaný technickými údermi, robila minimum nevynútených chýb. O osude prvého setu rozhodol šiesty gem, v ktorom Američanka čistou hrou prelomila podanie Rybárikovej.

Slovenka sa snažila na dvorci vymyslieť niečo, čím by súperku prekvapila, no priveľa kazila, čo bola voda na mlyn Američanky. Na začiatku druhého setu sa Gauffová po rýchlom brejku ujala vedenia 3:1 a dobre rozohratý zápas už dotiahla do víťazného konca.

Úspešná kvalifikantka, ktorá zažíva skvelý grandslamový debut v ženskej dvojhre, premenila za stavu 5:3 hneď prvý mečbal. Rybárikovej wimbledonským maximom zostáva semifinále z roku 2017.

Gauffová mala po postupe medzi elitnú 32-ku veľkú radosť. "Odohrala som veľmi dobrý zápas. Nebolo to jednoduché, pretože Rybáriková je na tráve silná a výborne podávala. V prvom geme na returne som neuhrala ani fiftín, postupne som však na ňu našla recept.

Tohtoročný Wimbledon si naplno užívam. Som v šoku z toho, ako ďaleko som sa dostala. Nepozerám sa na to, aká súperka stojí na druhej strane dvorca, verím si proti každej," uviedla v prvom interview vlaňajšia finalistka juniorskej dvojhry na US Open, ktorá v dueli o postup do osemfinále nastúpi proti Slovinke Polone Hercogovej.

Wimbledon 2019 - ženy - dvojhra - 2. kolo:

Cori Gauffová (USA) - Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 6:3, 6:3