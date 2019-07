Brankár Putnocký prestúpil do Slasku Vroclav

4. júl 2019 o 11:03 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový brankár Matúš Putnocký pred niekoľkými dňami podpísal kontrakt s účastníkom najvyššej poľskej súťaže Slaskom Vroclav.

Ako prezradil, transfer k dvojnásobnému šampiónovi Ekstraklasy sa udial veľmi rýchlo.

"Minulý týždeň v stredu mi zavolal manažér, že by z toho mohlo niečo byť. O deň neskôr mi volal opäť s tým, že sa mám do hodiny rozhodnúť a v prípade, že to beriem, mám sa večer hlásiť v novom klube, aby som v piatok mohol podstúpiť zdravotné testy. Podpísal som zmluvu na jednu sezónu s možnosťou predĺženia o ďalší rok. Všetko sa zrealizovalo prakticky za dva dni," povedal niekdajší gólman Slovana Bratislava či MFK Košice.

Putnocký už zarezáva s novými spoluhráčmi na sústredení v Slovinsku. Pred niekoľkými týždňami sa ocitol na zozname futbalistov, pre ktorých už v Lechu Poznaň nebude miesto.

"V klube chceli urobiť revolúciu, keďže úspechy neprichádzali. Chceli veľkú zmenu. Tá bola nakoniec dosť výrazná. Odišli sme obidvaja brankári a dohromady možno desať hráčov. Bol to veľký zásah do mužstva, ale tak sa v Poznani rozhodli," dodal najlepší brankár Ekstraklasy z ročníka 2016/2017, ktorého prioritou aj po ukončení angažmánu v Lechu Poznaň (2016 - 2019) bolo zotrvanie v Poľsku.

"Mal som nejakú ponuku aj zo Slovenska, ale preferoval som chytanie v Poľsku. Čakal som dosť dlho, ale som rád, že to nakoniec vyšlo. Poznám poľskú ligu aj kluby v nej. V Slasku sa mi páči," podotkol 34-ročný rodák z Prešova.

V minulosti pôsobil v Poľsku aj v Ruchu Chorzów a prvýkrát má v zahraničí slovenského spoluhráča - rodáka z neďalekého Svidníka Róberta Picha.

"Prvýkrát mám v klube nejakého Slováka, takže som veľmi rád. Predtým v Poznani aj v Chorzówe som bol zakaždým sám," skonštatoval Matúš Putnocký, za éry trénera Vladimíra Weissa (2008-2012) krátkodobo gólman reprezentačného kádra.