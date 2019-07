Piešťanské Čajky získali chorvátsku reprezentantku

Tadičová je mládežnícka reprezentantka a odchovankyňa ZKK Medveščak Záhreb.

4. júl 2019 o 11:09 TASR

PIEŠŤANY. Piešťanské Čajky hlásia prvú posilu pre sezónu 2019/2020. Vedenie klubu z kúpeľného mesta sa dohodlo na ročnom pôsobení s následnou opciou s 19-ročnou chorvátskou basketbalistkou Mateou Tadičovou, ktorá nastupuje na pozícii rozohrávačky.

Informovala o tom oficiálna internetová stránka klubu.

Tadičová je mládežnícka reprezentantka Chorvátska a odchovankyňa ZKK Medveščak Záhreb. Napriek nízkemu veku patrila v minulej sezóne k najlepším hráčkam družstva s priemerom 13,5 bodu, 6,6 asistencií a 26 odohratých minút na zápas.

"Je to talentovaná, ale stále mladá hráčka. Počítame s ňou primárne na pozíciu rozohrávačky a očakávame, že by do našej hry mala priniesť rýchlosť a dravosť. Ide o jej prvé zahraničné pôsobisko a možnosť rozbehnúť svoju športovú kariéru aj v medzinárodnej klubovej konfrontácii," vyjadril sa na adresu novej posily tréner Piešťanských Čajok Richard Kucsa.

Tadičová, ktorá bude v Piešťanoch obliekať dres s číslom sedem, berie pôsobenie v Piešťanoch ako veľkú výzvu k posunu v kariére. Bude to jej prvý angažmán mimo rodnej krajiny.

"Som veľmi šťastná, že sa mi začne nová životná i basketbalová etapa. Teším sa, ako sa stretnem a spoznám so všetkými v klube. Som pripravená vydať zo seba maximum a dúfam, že nás spoločne čaká úspešná sezóna na ihrisku i mimo neho," uviedla po podpise zmluvy.