Varga odvrátil hroziace najhoršie vystúpenie na MS

Bezchybná streľba slovenského trapistu vyniesla o 68 pozícií na konečné 34. miesto.

4. júl 2019 o 12:41 SITA

LONATO. Prvý súťažný deň 9 chýb na 75 terčoch, druhý deň stopercentná bilancia na 50 terčoch.

To je bilancia reprezentanta Slovenska v športovej streľbe Erika Vargu v individuálnych pretekoch trapistov na majstrovstvách sveta v talianskom Lonate.

Bezchybná streľba v druhom dni

Obhajcovi striebra z lanského šampionátu v kórejskom Čchangwone hrozilo, že bude z toho jeho najhoršie umiestnenie na MS (doteraz 73. post z MS 1998), ale Varga - presne ako sľúbil, že napriek nevydarenej prvej časti nehodí takpovediac pušku do žita - predviedol v druhej časti kvalifikácie stíhaciu jazdu hodnú dvojnásobného svetového šampióna.

"Myslím si, že som to v stredu zvládol bravúrne," povedal Erik Varga.

Jeho bezchybné stredajšie počínanie mu vynieslo vzostup o 68 pozícií na konečné 34. miesto, čo je jeho šiesty najlepší výsledok pri desiatej účasti na seniorských MS.

Technicky náročná strelnica

Varga sa v Lonate stal pred štyrmi rokmi druhýkrát majstrom sveta, ale tamojšia strelnica nepatrí medzi jeho obľúbené. V stredu však dokázal, že napriek jej náročnosti aj on na nej dokáže strieľať bezchybne.

Súvisiaci článok Strelec Varga kritizuje rozhodcov v Minsku: To, čo predvádzajú je nonsens Čítajte

"Budem sa opakovať, ale táto strelnica je pre mňa technicky veľmi náročná, ale keď sa človek do toho zahryzne, tak sa to dá aj na nej. Samozrejme, je to oveľa náročnejšie ako inde. Je vidieť, že keď svaly pracujú tak, ako majú, tak sa dá dobre streliť aj na náročnej strelnici. Ja sa v každých pretekoch snažím vydať zo seba maximum. Nechcem sa chváliť, ale po utorkovom dni by to takto ako ja teraz zvládlo asi len málo strelcov. Samozrejme, mňa to veľmi teší," poznamenal 43-ročný šaliansky rodák.



V Lonate to nebol jeho posledný štart v tomto roku.

"Za pár dní sa sem vraciame na medzinárodné preteky a potom sú tu v septembri ešte aj majstrovstvá Európy. Bude to skvelý tréning a dobrá skúška, aby sme vedeli, čo treba robiť v budúcnosti. Aby telo ustálo, čo potrebujem a vyšlo to najmä tam, kde to bude najviac treba," pokračoval člen ŠCP mieriac už na budúcoročné olympijské hry v Tokiu.

Zaťažuje rameno, ladí formu

Napriek tomu, že stále musí bojovať s ťažkosťami po vážnom zranení ramena z konca roku 2016, nemá v pláne dať si ďalšiu dlhšiu pauzu (súťažne vynechal rok 2017, pozn.).

"S rokmi nemám problém, vďaka kondičným tréningom dokážem držať krok s mladými. Problém je s tým, čo sa mi stalo pred necelými troma rokmi. Musím však bojovať, aby som mal na pretekoch správnu techniku i jemnú motoriku, čo sa mi v stredu podarilo," povedal Erik Varga.

"Myslím si, že by nebolo dobré, keby som teraz vynechával preteky. Radšej nech to ide teraz ťažko, aby sme prišli na to, čo a ako treba robiť a potom nevymýšľali, keď už pôjde do tuhého. Po jesenných majstrovstvách Európy si oddýchneme a spravíme stratégiu na ďalší rok, aby to klaplo tam, kde treba," dodal Varga, bez ktorého bude štvrtkové dianie na MS 2019, kde je na programe tímový mix v trape.

V tejto olympijskej disciplíne je úradujúcim majstrom sveta spolu so Zuzanou Rehák Štefečekovou, ktorá sa však pre únavu z pokročilého štádia tehotenstva napokon zriekla štartu v Lonate.