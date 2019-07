Slovenské tenistky neprežívajú vydarenú sezónu. Nádejou je najmä Kužmová

Wimbledon je už vo svojom prvom týždni bez slovenského zastúpenia vo dvojhre.

5. júl 2019 o 12:45 SITA

BRATISLAVA. Tenisový Wimbledon je už vo svojom prvom týždni bez slovenského zastúpenia vo dvojhre a platí to aj o ženskej časti turnaja. V hlavnej súťaži sa predstavila trojica hráčok, ale ani jedna z nich nedosiahla výraznejší úspech.

Celkovo majú Slovenky na troch tohtoročných grandslamových turnajoch (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon) vo dvojhre negatívnu bilanciu päť výhier a až dvanásť prehier.

Podľa generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igora Mošku to však nie je reálny obraz slovenského tenisu, keďže v mnohých prípadoch trápili hráčky zdravotné problémy.

Rybáriková podľahla 15-ročnej Američanke

Najďalej spomedzi slovenských tenistiek na Wimbledone - do 2. kola - sa prebojovala Magdaléna Rybáriková. V úvodnom kole zdolala turnajovú desiatku, Bielorusku Arinu Sobolenkovú, ale následne podľahla 15-ročnému americkému talentu menom Cori Gauffová.

Súvisiaci článok Učitelia netušili, že je tenistka. Gauffová prekvapila športový svet Čítajte

"Mladá Američanka potvrdila, že je veľká nádej svetového tenisu. Bohužiaľ, ani dobrý výkon Magdy nestačil na víťazstvo. Aj rôzni experti sa zhodli, že to bol veľmi kvalitný zápas. Som presvedčený o tom, že nebyť takého žrebu, Magda by išla na turnaji ďaleko. Hrala opäť veľmi dobre a potvrdila, že tráva je jej povrch,“ skonštatoval pre SITA Igor Moška.

Zaujímavosťou tohto duelu bol fakt, že na kurte číslo 1 (druhom najväčšom v All England Clube) sa premiérovo hralo pod zatiahnutou strechou.

Schmiedlová nezvládla záver

Anna Karolína Schmiedlová a Viktória Kužmová skončili svoju púť wimbledonskou dvojhrou už v prvom kole. Obe mali zápas dobre rozohraný, viedli v rozhodujúcich tretích setoch, ale stretnutia nedoviedli do úspešného konca.

"Sú to veľmi zodpovedné tenistky, veľmi chcú vyhrať a v rozhodujúcich chvíľach na seba vyvíjajú tlak. 'Kaja' otočila z 1:4 na 5:4 podávala na víťazstvo, ale nedotiahla to. Prehrala s olympijskou víťazkou Puigovou, čo nie je žiadna hanba.

Podala bojovný výkon a určite by to bolo pre ňu veľké povzbudenie, keby tento zápas vyhrala," pokračoval Moška. Niečo podobné sa 24-ročnej tenistke stalo aj v prvom kole Roland Garros, kde nedokázala "dopodávať" zápas s vtedajšou svetovou jednotkou Naomi Osakovou.

Kužmová na tráve nevyhrala

Košická rodáčka Viktória Kužmová prehrala počas trávnatej časti sezóny všetky tri stretnutia, na ktoré nastúpila. Generálny sekretár STZ však verí, že v prípade 21-ročnej tenistky ide o chvíľkové zaváhanie.

Súvisiaci článok Voľnú nedeľu vo Wimbledone prvý raz zrušil až nekonečný dážď Čítajte

"Viktória vie na tráve zahrať oveľa lepšie, mohla dosiahnuť lepšie výsledky a posunúť sa vyššie vo svetovom rebríčku. Konkurencia je však obrovská a chýbalo jej aj trošku šťastia, keďže narazila na hráčky (Gasparianová, Hercogová - pozn. SITA), ktoré sú na vzostupe a hrajú veľmi dobre.

Ak sa pozrieme na rebríček, Kužmová je medzi 5-6 najlepšími mladými hráčkami sveta a myslím si, že patrí medzi veľké nádeje nielen slovenského, ale aj svetového tenisu."

Jedna z najmenej vydarených sezón

V rozhovore pre agentúru SITA sa Igor Moška vyjadril, že sezónu 2019, aj keď je ešte len v polovici, hodnotí z pohľadu výsledkov žien za jednu z najmenej vydarených za ostatné roky.

"Príčiny sú rôzne. Magdaléna Rybáriková, ktorá je skúsená hráčka a mala by dosahovať kvalitné výsledky, má zdravotné problémy v podstate celý rok. Dominika Cibulková po zranení už možno nevie nájsť takú motiváciu a akoby strácala túžbu po víťazstvách - jej výsledky nezodpovedajú jej možnostiam.

Ďalšie hráčky tiež nie sú zdravotne fit. Jana Čepelová má v kariére smolu na zranenia a Annu Karolínu Schmiedlovú zrejme neminie operácia kolena," vyjadril sa Moška.

Súvisiaci článok Wimbledonské nasadzovanie už uškodilo Nadalovi aj Cibulkovej Čítajte

Slovensko má mladé hráčky

Generálny sekretár STZ zdupľoval, že aktuálna sezóna odráža realitu slovenského ženského tenisu.

"Niektoré hráčky boli limitované a nemohli podávať optimálne výkony. Ak by druhá polovica sezóny bola úspešnejšia a všetko by zapadlo do seba, tak by sme mohli mať štyri až päť hráčok vo svetovej stovke.

To znamená, že slovenský ženský tenis sa drží v širšej svetovej špičke. Je pravda, že v minulosti sme mali Dominiku Cibulkovú v TOP 10. Teraz takú hráčku nemáme, ale zase treba vidieť, že máme mladé hráčky, ktoré majú to najlepšie pred sebou," dodal Moška.