Prvá etapa v Bruseli? Sagan sa smial. Niekto vyhrať musí, vravel

Pre Sagana sa začína boj o rekordný zelený dres.

5. júl 2019 o 14:43 Marián Szűcs, Miloslav Šebela

BRUSEL, BRATISLAVA. Môže dokázať to, čo sa ešte žiadnemu cyklistovi nepodarilo. Peter Sagan bude na Tour de France útočiť na rekordný siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.

Momentálne sa o prvú priečku delí s bývalým nemeckým cyklistom Erikom Zabelom. Obaja majú na konte po šesť triumfov.

O necelý mesiac už môže byť Sagan na čele historického poradia osamotený. Ale že by si z toho robil ťažkú hlavu? To so Saganom nejde dokopy.

„Nie, necítim sa pod tlakom,“ odbil otázku na piatkovej tlačovej konferencii v Bruseli, kde sa najslávnejšie cyklistické preteky v sobotu začínajú.

„Som na Tour už ôsmy raz a poznám jej zákonitosti. Čím ste uvoľnenejší, tým je to lepšie,“ doplnil Sagan.

Zobral do ruky kladivo

Vo štvrtok pred oficiálnym predstavovaním tímov si bol zajazdiť na bicykli, ale keď videl organizátorov stavajúcich tribúnu, zastavil a pomohol im. Kladivom zatĺkal spoje na lešení pod tribúnou.

Večer sa s tímom Bora-Hansgrohe predstavil na oficiálnej prezentácii tímov. V piatok zas na tlačovej konferencii odpovedal na otázky novinárov. Okrem toho v Bruseli absolvoval aj krátke tréningy a s kolegami si prešiel časť prvej etapy a celú druhú etapu, ktorou bude tímová časovka.

Pred štartom Tour je pokojný. Po nie príliš vydarenej jarnej časti sezóny mu pomohla príprava v Utahu aj presvedčivé výkony na nedávnych pretekoch Okolo Švajčiarska, ktoré boli preňho tradične kľúčovým testom pred Tour.

Vie, že Tour dokáže prekvapiť

Aj preto o svojich plánoch hovoril jednoznačne. „Pokúsim sa získať ďalší zelený dres, to je samozrejmé,“ povedal na tlačovej konferencii v Bruseli. Vzápätí však opatrne doplnil: