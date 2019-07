Slovenského basketbalistu sledujú skauti tímov NBA, záujem prejavil Denver

Vladimír Brodziansky má za sebou prvú profesionálnu sezónu.

5. júl 2019 o 23:33 SITA

BRATISLAVA. Slovenský basketbalista Vladimír Brodziansky má za sebou prvú profesionálnu sezónu, ktorú strávil v španielskej najvyššej súťaži ABC.

Po návrate zo zámoria sa upísal tímu Monbus Obradoiro, ktorý sídli v známom galícijskom pútnickom mieste Santiago de Compostela. Dvadsaťpäťročný pivot patril medzi kľúčové postavy mužstva, mal priemer viac ako jedenásť bodov na zápas a stále púta aj pozornosť klubov prestížnej NBA.

Zvykal si na európsky štýl

"Španielska liga je jedna z najlepších v Európe, takže to pre mňa bola skvelá skúsenosť. Bol som spokojný so sezónou, akurát jej záver nám nevyšiel. Veľa som sa naučil, aj tréneri mi dali veľa, takže si to pochvaľujem," povedal pre agentúru SITA prievidzský rodák, ktorý si po príchode zo Severnej Ameriky musel chvíľu zvykať na európsky štýl.

"Je to určite iný typ basketbalu ako v USA, najmä v našom tíme. Náš tréner je v Španielsku známy tým, že produkuje špecifický štýl hry. Poňatie hry je o niečo kolektívnejšie a hra samotná si vyžaduje lepšiu fyzickú pripravenosť," vysvetlil Brodziansky, ktorý má s Obradoirom zmluvu aj na nasledujúcu sezónu.

Vladimír Brodziansky si strieľa na kôš na turnaji americkej univerzitnej súťaže NCAA v roku 2018. (zdroj: Paul Sancya - TASR/AP)

Sledujú ho skauti NBA

Dvestojedenásť centimetrov vysoký basketbalista napriek odchodu z USA stále sníva sen o NBA. V Španielsku ho naďalej sledujú skauti tímov najprestížnejšej súťaže sveta.

"Je pravda, že monitorujú moje výkony. Pozvali ma aj do minikempu Toronta Raptors, kde som v júni absolvoval tréningy. Agent mi hovoril aj o záujme Denveru Nuggets, ale uvidíme, čo z toho bude v budúcnosti," pokračoval Brodziansky, ktorý sa objavil v Toronte počas finálovej série play off.

Na vlastnej koži preto zažil atmosféru bojov o majstrovskú trofej, ktorú o pár dní neskôr získal kanadský tím prvýkrát v histórii. "V Toronte to bola zaujímavá skúsenosť. V meste bolo cítiť, že sa hrá finále NBA. Fanúšikovia chodili po meste s rôznymi vlajočkami. Bolo vidieť, že tam ľudia žijú basketbalom."

Uprednostnil reprezentáciu

Súvisiaci článok Brodziansky zabojuje o najlepšiu ligu sveta, absolvuje minikemp finalistu NBA Čítajte

Brodziansky si vlani v júli obliekol dres Clevelandu Cavaliers v Letnej lige NBA, v tomto roku však uprednostnil pôsobenie v reprezentácii. Slovenský národný tím čakajú v auguste zápasy tretieho kola predkvalifikácie na ME 2021 proti Cypru a Rumunsku, ešte pred nimi absolvuje reprezentačný výber sériu júlových prípravných duelov.

"Vždy je to česť reprezentovať a máme pred sebou veľkú úlohu - vyhrať predkvalifikačnú skupinu, aby sme mohli ďalej pokračovať. Tlak na nás určite bude, ale ideme do každého zápasu s tým, že chceme zvíťaziť," pokračoval mladý basketbalista, ktorý by mal patriť medzi opory mužstva.

"Idem do toho s tým, že chcem pomôcť tímu čo najviac na ihrisku aj mimo ihriska. Tréner mi navyše dôveruje, takže ho nechcem sklamať."

Teší sa na spoluprácu s Tabakom

Práve na spoluprácu s novým reprezentačným koučom Slovenska sa Brodziansky teší. Chorvát Žan Tabak v minulosti taktiež hrával na pozícii pivota, s Houstonom Rockets vyhral NBA a úspechy zbieral aj na medzinárodnej scéne.

"Tréner má určite veľké skúsenosti, hrával ako hráč v NBA aj Eurolige a rovnako má za sebou viacero zaujímavých zastávok v pozícii kouča. Pre mňa je to skvelé, že hral pivota a môže mi odovzdať nejaké rady. Rovnako sa mi páči jeho štýl hry," dodal pre agentúru SITA.