St. Louis sa nedohodlo s Binningtonom na kontrakte, rozhodne až arbitrážny súd

Do arbitráže sa prihlásilo vyše 40 hokejistov.

6. júl 2019 o 11:20 TASR

NEW YORK. Brankár St. Louis Blues Jordan Binnington je jedným zo štyridsiatich hokejistov NHL, ktorí sa prihlásili do arbitráže. Dvadsaťpäťročný nováčik sa nedohodol so svojím zamestnávateľom na plate, hoci priviedol Blues k prvému Stanleyho poháru v histórii klubu.

Arbitrážne konania prebehnú od 20. júla do 4. augusta, každý z prihlásených sa však môže dohodnúť aj pred úradným rozhodnutím. Z menoslovu už vypadol Cedric Paquette, ktorý kývol na ponuku Tampy Bay Lightning. Slovenskí hokejisti nefigurujú v zozname.

Okrem Binningtona sa do arbitráže prihlásil aj obranca New York Rangers Jacob Trouba, ten si postup zopakuje po roku. Vlani sa nedohodol s Winnipegom Jets a bol jedným z troch hráčov, o ktorých plate musela rozhodnúť až arbitráž, pôvodne sa prihlásilo až 44 hokejistov.

Tento rok majú najväčšie zastúpenie hráči St. Louis, Buffala a Calgary, z každého klubu štyria.