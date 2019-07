Ostatným dochádzali sily a zrazu som bol vedľa Sagana, opisoval nečakaný víťaz prvej etapy

Sagana prešprintoval Holanďan Teunissen.

6. júl 2019

BRATISLAVA. Ľahká etapa na Tour neexistuje. A to isté platí a o šprintoch. Ak sa niektorý dojazd zdá prostý, pokojne sa môže stať, že nik z veľkých favoritov v ňom neuspeje.

Prvým lídrom tohtoročnej Tour sa stal prekvapivo pretekár, ktorý nemal o víťazstvo šprintovať. Mal byť len pomocníkom. Týždne a mesiace sa na to pripravoval.

Mike Teunissen však ako jeden z mála z tímu Jumbo-Visma neostal za hromadným pádom a senzačne predbehol v posledných metroch Petra Sagana. Nad trojnásobným majstrom sveta vyhral len o centimetre.

Bol prekvapený, že je vedľa Sagana

Dojazd prvej etapy sprevádzal zmätok aj hromadný pád. Ani veľké tímy sa nedokázali v poslednom kilometri zoradiť, aby šprintérov dostali na cieľovú rovinku v ideálnej pozícii.

Z neprehľadnej situácie vyťažil 26-ročný Holanďan z tímu Jumbo-Visma. Za bežných okolností by nemohol súperiť so Saganom o etapové víťazstvo.

„Tak toto bol šok. Nemôže tomu uveriť,“ vravel Teunissen v rozhovore pre Eurosport.

„Posledné mesiace všetci makáme na tom, aby v tejto etape vyhral Dylan Groenewegen a kilometer a pol pred cieľom sa to všetko rozplynie kvôli pádu. Potom si vravím: Ostal som tu, cítim sa dobre, tak to skúsim. V závere všetkým dochádzali sily a zrazu som bol vedľa Sagana. Je to niečo nepredstaviteľné,“ opisoval svoje nečakané víťazstvo.

Sagan: O centimetre môžete vyhrať aj prehrať

Sagan skončil znova na druhom mieste. Na Tour to bolo obsadil túto priečku už 22-krát, čo je rekord na slávnych pretekoch. Sagan ho však nedrží sám. Rovnaký počet druhých miest má Erik Zabel.

Práve po tomto rekorde zrejme netúži, ale ak skončí druhý nabudúce, Zabela prekoná.

"Ako vždy, prvá etapa Tour de France bola veľmi hektická. Posledné kilometre boli veľmi nervózne a sprevádzané niekoľkými pádmi. Pred špurtom som bol v dobrej pozícii a rovnako dobre som sa aj cítil. Bol to však trochu nezvyčajný špurt, pretože 300 metrov pred cieľom, všetci výrazne spomalili,“ opisoval Sagan etapu na Facebooku.