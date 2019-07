Slavia Praha jednoznačne zdolala Trnavu v superpohári

Trnava nedokázala streliť ani gól.

6. júl 2019 o 20:28 SITA

Futbal - Československý superpohár

FC Spartak Trnava - SK Slavia Praha (ČR) 0:3 (0:1) Slavia sa stala víťazom Československého superpohára Góly: 40. a 61. Souček (prvý z pok. kopu), 71. Hušbauer, ŽK: 46. Tavares, 53. Lovat, 74. Turňa - 36. Kúdela, 53. Masopust, rozhodovali: Kružliak - Somoláni, Hancko (všetci SR) Trnava: Rusov - Turňa, Menich (87. Mesík), Mitrea, Lovat - Oršula (57. Halilovič), Jakúbek (65. Mihálek), Tešija, Dangubič - Tavares (90.+ Horváth), Sobczyk (75. Marko Kelemen) Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Král (68. Hušbauer), Souček (80. Hromada) - Masopust (77. Baluta), Ševčík (80. I. Traoré), Zmrhal (73. Júsuf Hilál) - Van Buren (61. Olayinka)

TRNAVA. Hráči Slavie Praha sa stali víťazmi Československého futbalového superpohára. V súboji víťazov národných futbalových pohárových súťaží na trnavskom Štadióne Antona Malatinského zdolali domáci Spartak hladko 3:0.

Aj druhý ročník podujatia tak má českého víťaza, pri premiére v lete 2017 uspel Zlín v súboji so Slovanom Bratislava - v riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1, v rozstrele triumfoval Zlín 6:5.

Pražský klub v sobotu na ŠAM zvíťazil úplne zaslúžene. Počas celého duelu mal v porovnaní s domácimi výraznú prevahu a korunoval ju aj gólmi.

V prvom polčase otvoril skóre kapitána Slavie Tomáš Souček, ktorý premenil pokutový kop po faule na prenikajúceho Alexa Krála. Ešte predtým však hlavný arbiter Kružliak neukázal na "biely bod" pri hre rukou brániaceho Davida Hovorku vo vlastnom pokutovom území.

Po zmene strán zúročil tlak Slavie na druhý gól opäť Souček, ktorý po rohu Petra Ševčíka usmernil loptu nohou za bezmocného brankára Dobrovija Rusova.

Tretí gól českého šampióna pridal strelou spoza šestnástky striedajúci Josef Hušbauer a v závere si Slavia s prehľadom ustrážila získaný náskok.

Hlasy

/zdroj: RTVS/

Ricardo Chéu (tréner Trnavy): "Nemôžem byť spokojný, pretože sme hladko prehrali. Nastúpili sme pre fantastickému tímu s množstvom skúseností. My skladáme nový tím a pripravujeme sa na slovenskú najvyššiu súťaž a predkolá Európskej ligy. Aj do dnešného duelu sme vstupovali s vôľou po víťazstve, ale vedeli sme, že súper má veľkú silu a to dnes rozhodlo. Musíme pokračovať v nastolenom trende, chceme sa zlepšovať a tešiť trnavských fanúšikov."

Jindřich Trpišovský (tréner Slavie): "Zvíťazili sme po veľmi dobrom výkone. Zápas sa odohral pred výbornou kulisou, bol kvalitne zorganizovaný. Stretnutie splnilo naše očakávania, bola to pre nás skvelá generálka na ligu. Trnava bola snaživá, ale podarilo sa nám ju eliminovať a premenili sme naše šance."