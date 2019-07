Kajakár Grigar vybojoval zlato na ME do 23 rokov, Škáchová prvenstvo neobhájila

Slováci získali v Liptovskom Mikuláši celkovo 9 medailí.

7. júl 2019 o 16:17 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V nedeľňajších finálových jazdách na majstrovstvách Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši získali slovenské lode jednu medailu.

Celkovo na šampionáte si vyjazdili Slováci tri (1 - 1 - 1) individuálne cenné kovy, ďalších šesť si vybojovali v tímových súťažiach (1 - 2 - 3).

Dovedna z domácej vody v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši odchádzajú slovenskí pretekári s bilanciou 2 zlaté - 3 strieborné - 4 bronzové medaily.

V nedeľu vo finále štartovalo spolu osem domácich reprezentantov. V kategórii do 23 rokov medzi kajakármi Jakub Grigar získal čistou jazdou titul (pred rokom v Čunove bral striebro, pozn.) a Adam Gonšenica obsadil 10. priečku. Grigar mal v cieli náskok 1,35 s.

"Ešte si to príliš neuvedomujem, ale stáť tu a prijímať gratulácie je super pocit. Určite je to splnený sen, že som vyhral doma a navyše si môžem odškrtnúť víťazstvo, ktoré som tak veľmi chcel. Som rád, že to takto vyšlo a myslím si, že môžem byť spokojný," uviedol pre canoe.sk Grigar.

Medzi kanoistkami "dvadsaťtrojkárkami" Monika Škáchová neobhájila zlato spred roka z bratislavského Čunova, keď skončila na 6. pozícii. "Nebola to zlá jazda, ale nevyhla som sa trestným sekundám, ktoré ma odsunuli na nižšie priečky," poznamenala Škáchová. O niečo lepšie zvládla rozhodujúcu jazdu Simona Maceková, ktorá obsadila v 10-člennom finále 5. miesto.

"Jazda bola dobrá, spravila som v nej jednu chybu, ktorá ma mrzí. Vinou toho zaváhania som išla pomalšie ako v predchádzajúcej jazde," skonštatovala Maceková.

Medzi juniormi sa slovenské kanoistky zoradili za sebou - Emanuela Luknárová bola 7. a Ivana Chlebová 8. Kajakári SR sa nevyhli 50-sekundovému trestu, čo Iľju Burana odsunulo na 13. a Matúš Štaffena na 14. pozíciu.

Predpoludňajšie semifinále bolo konečnou pre juniorskú kanoistku Zuzanu Paňkovú, ktorú o finále pripravilo až osem trestných sekúnd a skončila jedenásta.

Od elitnej desiatky ju delilo 2,25 sekundy. Zo semifinále sa nedostala ani "dvadsaťtrojkárka" Soňa Stanovská, ktorá bola tiež jedenásta a s dvoma "ťukmi" jej finále ušlo o 1,19 s. Juniorský kajakár Matej Blaščík nepostúpil napriek čistej jazde a obsadil 18. priečku.