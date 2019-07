Sagan má už zelený dres. Dnes to bola jazda na plný plyn, vraví

Tretiu etapu vyhral Julian Alaphilippe.

8. júl 2019 o 18:33 Miloslav Šebela

EPERNAY, BRATISLAVA. „Tento dojazd som si bol prejsť a cítim, že by som v etape mohol vyhrať,“ vravel v pondelok ráno pred štartom tretej etapy Tour de France Julian Alaphillipe.

Zvlnená etapa dávala nádej viacerým klasikárom, medzi ktorými bol aj Peter Sagan.

„Peter bude mať ďalšiu šancu v pondelok,“ vravel aj športový riaditeľ Ján Valach pre RTVS.

Lenže Sagan bol v predpovediach opatrný.

„Nevidel som dojazd tretej etapy. Vlastne len na papieri. Možno budem musieť improvizovať,“ reagoval na otázku, aké sú jeho šance.

Súperi však tušili, že toto je deň pre Alaphilippa. V prudkých kopcoch sa súperi pozerajú na jeho chrbát. Darmo pridávajú, Alaphilippe dokáže v kľúčových momentoch byť vždy pred nimi.

„Toto je etapa, ktorá vyzerá, akoby ju pripravili len pre neho,“ odhadoval aj Talian Mateo Trentin.

Útok neplánoval

Francúz dokáže aj v stúpaniach zrýchliť tak, že nik sa za ním neudrží. Vďaka tomu kraľuje na ardenských klasikách a vlani sa senzačne stal aj najlepším vrchárom celej Tour de France.

Keďže si prešiel posledné kilometre etapy do Epernay, vedel, že čakať až na posledné stúpanie by bolo riskantné. Mal by vedľa seba Sagana, Wouta van Aerta, Michaela Matthewsa a ďalších. Nechcel nič riskovať.

Šestnásť kilometrov pred cieľom sa dostal na čelo skupiny favoritov, na krátky okamih sa obzrel za seba a potom sa naplno zbehol. Súperi niežeby ho nechali odísť, nik sa ho jednoducho nedokázal ani len udržať.

Alaphilippe to mal do cieľa ešte dosť ďaleko, lenže aj vďaka tomu, že záver etapy poznal, rýchlo získal náskok. A hoci mal za chrbtom veľkú skupinu, tá sa k Alaphilippovi už nedostala bližšie ako na 30 sekúnd.