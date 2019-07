Polášek predvádza rozprávkový návrat k tenisu

Polášek sa vo štvorhre prebojoval do štvrťfinále.

8. júl 2019 o 19:12 Viktor Kiššimon

Slovenský deblový špecialista Filip Polášek hral vo Wimbledone naposledy pred šiestimi rokmi. Teraz je naspäť a spolu s partnerom Ivom Dodigom postúpili do štvrťfinále.

Ako sa rodilo vaše osemfinálové víťazstvo 7:6, 6:4, 7:6 nad šiestou nasadenou chorvátskou dvojicou Nikola Mektič, Franko Škugor?

Rozhodujúce bolo, že sme obaja výborne podávali. Na riternoch sme si vypracovali viac šancí ako súperi, čo sa naplno ukázalo práve v kľúčových momentoch v tajbrejkoch. Zvládli sme ich lepšie, aj preto sme postúpili my.

Zdolali ste už druhý nasadený pár na turnaji. Ako to prežívate?

Neprežívam to. Ak chcete vyhrať, musíte zdolať každého. A my chceme vyhrávať. Všetky zápasy sú veľmi vyrovnané, zvlášť na tráve vo Wimbledone, kde rozhodujú maličkosti. Preto sa musíme neustále maximálne sústrediť, aby nám tie maličkosti vychádzali.

Bude to vaše druhé grandslamové štvrťfinále v kariére. To prvé prišlo ešte v roku 2012 na US Open v New Yorku. V čom je toto wimbledonské iné?

V tom, že prišlo hneď pri prvej účasti po mojom návrate k tenisu. Veľmi sa z toho teším, ale už to neprežívam tak, ako v minulosti. Bilancovať turnaj budem až po jeho konci.

Vo štvrťfinále vás čaká novozélandsko-holandská dvojica Marcus Daniell, Wesley Koolhof, pre ktorých je štvrťfinále tiež spoločným maximom. Čo viete o súperoch?

Vôbec ich nepoznám. Videl som len pár výmien z niektorého ich zápasu, ale nič konkrétne o nich povedať neviem. Ivan má určite konkrétnejšie informácie, keďže z okruhu nikdy nevypadol. Pred zápasom si spolu sadneme, pozrieme si nejaké videá, aby sme vedeli, na čo sa máme pripraviť.

S Ivanom Dodigom hráte len druhý spoločný turnaj. V minulosti bol štvrtý najlepší deblista sveta a v roku 2015 vyhral s Brazílčanom Marcelom Roland Garros. Ako sa vám s ním hrá?

Za všetko hovoria naše výsledky. Výborne sme si sadli. Vyšiel nám už turnaj v Antalyi, kde sme prehrali až vo finále. Tu vo Wimbledone hráme naozaj veľmi dobre a postup do štvrťfinále je toho odrazom. Obaja skvele podávame, získavame veľa priamych bodov z podania. Ivan bol aj výborným singlistom, takže má výborný ritern. Ja sa k nemu snažím občas pridať. Teším sa, že nám tak darí.

V kariére ste boli najvyššie na 20. mieste deblového rebríčka ATP. Po štvorročnej pauze ste vlani začínali od nuly a už ste na virtuálnej 59. pozícii. Poškuľujete opäť po Top 20?

To je ešte strašne ďaleko. Bodové odstupy sú veľmi výrazné, takže nemá zmysel baviť sa o tom. Ak sa chcete udržať vysoko, jeden dobrý výsledok vám nepomôže. Musíte hrať stabilne veľmi dobre. A presne to je mojím cieľom. Mám veľkú radosť, že zvládam aj tenis na oveľa vyššom leveli, na ktorom som hral v ostatných mesiacoch. Telo zatiaľ drží, tenis mi chutí, takže to je pre mňa najpodstatnejšie. Bez ohľadu, ako dopadne štvrťfinálový zápas.