Pelé: Messiho vyjadrenia na adresu rozhodcov boli neprofesionálne

BRATISLAVA. Trojnásobný majster sveta, Brazílčan Pelé, s nadšením uvítal víťazstvo svojich krajanov na práve skončenom kontinentálnom šampionáte Copa América.

Podľa neho predvádzalo mužstvo trénera Titeho najkrajší futbal a napriek neúčasti najväčšej hviezdy Neymara sa zaslúžene radovalo z triumfu na podujatí, ktoré má pre mnohých Juhoameričanov väčšiu váhu ako majstrovstvá sveta.



V exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA sa 78-ročný "kráľ futbalu" podelil aj s ďalšími postrehmi okolo turnaja Copa América.

Prezradil, ako vníma najnovšie výroky argentínskeho futbalistu Lionela Messiho, zaspomínal si na návštevu Slovenska spred 25 rokov a pristavil sa aj pri tej ďalšej - naplánovanej na jeseň tohto roka.

Ako hodnotíte počínanie vašej Brazílie na Copa América?

Brazília vyhrala Copa América úplne zaslúžene a hrala aj najkrajší futbal. Pozitívne je najmä to, že po predšampionátových problémoch v tíme sa mužstvo zomklo a utvorilo silný a súdržný kolektív.

Brazílčania mali veľkú túžbu po víťazstve a dali do toho srdce. Tento veľmi prestížny turnaj má veľkú hodnotu a vyhrali sme ho kolektívnou hrou. Mám veľkú radosť z titulu Brazílie.

Môj veľký rešpekt a uznanie patrí aj reprezentácii Peru, ktorá sa vďaka výbornej kolektívnej hre senzačne dostala až do finále a bola dôstojným súperom nášmu 'selecau'.



Veľa sa rozprávalo o tom, ako sa brazílske mužstvo vyrovná s neúčasťou Neymara. Dokázalo to?



S Neymarom by sme boli ešte lepší a silnejší, pretože je to výnimočný hráč. Som rád, že sa mužstvo vedelo vyrovnať aj s jeho absenciou po veľmi nepríjemnom a nečakanom zranení tesne pred turnajom.

Vypovedá to o silnom charaktere tohto tímu, ktorý ťahal za jeden koniec a všetci hráči hodili za hlavu tradičný brazílsky hráčsky individualizmus a hravosť za každú cenu.



Ako Brazília zvládla podujatie po organizačnej stránke?



Bol to skvelý šampionát, ktorý sa tešil obrovskému záujmu divákov a zaobišiel sa aj bez výtržností. Organizátori to zvládli na úrovni.



Výkony ktorých hráčov na Copa América sa vám najviac páčili?



Individuálne ma z hráčov na tomto šampionáte výnimočne nepresvedčil nikto. Najviac sa to síce čakalo od svetových hviezd ako Messi, Suárez alebo Cavani, ale tí nenaplnili očakávania a povedal by som, že sklamali. Najväčší potenciál ukázať sa doma mal Neymar, ale hlúpo sa zranil deň pred turnajom.



Spomenuli ste Messiho. Opäť s Argentínou nevyhral veľký turnaj a možno aj pod vplyvom toho vyhlásil, že na Copa América bolo všetko nachystané na triumf Brazílie. Rozhodcov obvinil z korupcie. Ako vnímate tieto jeho výroky?



Veci, ktoré sa udiali okolo Messiho, sa iba ťažko komentujú. Evidentne neuniesol svoju slabú formu a neúspech Argentíny na Copa América.

Bola na ňom vidieť veľká frustrácia. Bola to zrejme jeho posledná šanca vyhrať s reprezentáciou niečo veľké na medzinárodnej scéne a nevedel to v sebe dobre spracovať ani po psychickej stránke.



Môže si takýto veľký hráč dovoliť povedať takéto ostré slová?



Jeho komentáre organizácie turnaja, smerom k rozhodcom alebo na adresu samotnej Brazílie boli veľmi neprofesionálne. Hráč jeho kvalít sa predsa musí ovládať a zostať džentlmenom aj vtedy, keď sa mu nedarí podľa predstáv. Práve toto robí hráča ešte väčšou osobnosťou a autoritou.



V rámci vašich početných ciest ste pred štvrťstoročím zavítali aj na Slovensko. Ako si na to spomínate?



Nakoľko v roku 1994 to bola moja historická a doteraz jediná návšteva Slovenska, nedá sa na ňu zabudnúť. Zaujalo ma na nej veľa vecí.

Napríklad to, že prakticky na každom kroku nás sprevádzala neskutočná eufória, nadšenie a veľký dav ľudí všetkých generácií.

Dojemné pre mňa bolo aj oficiálne prijatie prezidentom krajiny (Michal Kováč, pozn.) alebo veľké ovácie plného štadióna pred mojím čestným výkopom na zápase legiend Slovenska a Brazílie.

Keď prišlo na moju autogramiádu zhruba 5-tisíc ľudí, tiež ma to veľmi milo prekvapilo.



Na jeseň sa má vaša návšteva Slovenska zopakovať. Poznáte už program tejto cesty?



Rovnako ako pred 25 rokmi, aj tentoraz má organizáciu mojej cesty a všetko okolo nej v rukách môj dlhoročný priateľ a manažér Joe Borbély. Finálnu verziu všetkých vecí však treba dobre zladiť aj s organizátormi a investorom.

Oproti pôvodnej verzii programu by však určite stálo za to uskutočniť aj odvetu zápasu legiend z roku 1994, keď Brazília zvíťazila 4:0.

Myslím si, že časový priestor tam stále je. Bolo by to pre fanúšikov veľmi exkluzívne, keby mohli vidieť top legendy oboch krajín znova v takomto prestížnom stretnutí. Dúfajme, že s Božou pomocou sa všetko podarí tak, ako má.