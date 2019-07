Aj ľad sa na cyklistoch roztopí. Potom je to zachráň sa, kto môžeš

V horúcej etape vypije cyklista aj sedem litrov tekutín.

9. júl 2019 o 15:16 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Posledný júnový týždeň boli v Európe extrémne horúčavy. Teplotné rekordy padali všade. V Paríži dokonca namerali 45,9 stupňa Celzia.

V extrémnom počasí odporúčajú lekári vyhýbať sa športovým aktivitám a pobytu na slnku medzi 11. a 16. hodinou. Mohlo by to spôsobiť úpal, dehydrovanie a ďalšie problémy.

Lenže práve to je čas, keď bojujú cyklisti na rôznych súťažiach. Akákoľvek je horúčava, súťaže sa konajú.

Ľudské telo navyše funguje ako tepelná továreň. Palivo, teda väčšinou sacharidy a škroby, premieňa na energiu. Časť z nej sa uvoľňuje aj v podobe tepla.

Pri pohybe a akejkoľvek fyzickej námahe sa na energiu premieňa viac paliva. A tak telo produkuje aj viac tepla.

Dámska pančucha pod dresom

V horúcich dňoch to je nebezpečné. Športovec je schopný pri výkone vyprodukovať toľko tepla, že by za hodinu mohol priviesť do varu pol litra vody.

Preto si športovci musia dávať veľký pozor na vysokú teplotu a neustále sa ochladzovať.

"S horúčavami sa stretávame od januára na pretekoch v Austrálii či v Argentíne, kde býva aj štyridsať stupňov. Horúce počasie nie je pre nás nič nové," vraví Ján Valach, športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe.

"Treba sa na to len pripraviť a prispôsobiť tomu pitný režim," naznačuje.

Okolo 35 stupňov bolo koncom júna aj počas spoločného šampionátu Slovenska a Česka v Trnave. Do cieľa prichádzali cyklisti s vyplazenými jazykmi a veľkými bielymi fľakmi od potu na dresoch.

Keď sa v cieli prezliekal český cyklista Petr Vakoč, na chrbte mal pod dresom nalepené dámske pančušky. Zvláštny talizman pre cyklistu.