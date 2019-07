Messimu hrozí za vyroky na Copa América dištanc v reprezentacii

Hovoril o korupcii v zápase.

9. júl 2019 o 12:42 TASR

BUENOS AIRES. Lionela Messiho môže vyjsť kritika Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) poriadne draho. Za výroky o korupcii po zápase o tretie miesto na Copa America mu hrozí dištanc v reprezentačnom drese na dva roky.

Tridsaťdvaročný Argentínčan stratil nervy po zápase s Čile. Jeho tím zvíťazili 2:1, ale Messi v prvom polčase inkasoval červenú kartu po strkanici s Garym Medelom a na protest bojkotoval medailový ceremoniál. Navyše obvinil CONMEBOL z nadŕžania Brazílii a korupcie.

Nerešpektuje fair play, hrozí mu dištanc

"Za normálnych okolností by sme obaja vyviazli len so žltou kartou. Na turnaji sme mohli uhrať lepší výsledok, no jednoducho nás nenechali prebojovať sa až do finále. Korupcia a rozhodcovia kazia fanúšikom pôžitok z futbalu," povedal vtedy Messi.

Vedenie juhoamerického futbalu sa proti obvineniu rázne ohradilo, podľa španielskeho periodika AS hrozí hviezde Barcelony dlhý dištanc.

"Prijatie výsledku zápasu s rešpektom je hlavným pilierom fair play. Je neprijateľné, že na povrch vyšli nepodložené informácie, ktoré skresľujú pravdu a posudzujú integritu turnaja. Ide o nedostatok rešpektu k zúčastneným krajinám," uviedla CONMEBOL v stanovisku.

Prostesty už po zápase s Brazíliou

Argentína protestovala už po semifinálovej prehre s domácou Brazíliou 0:2. Opakované zábery totiž ukázali dva sporné momenty v pokutovom území ich súperov.

Rozhodca Roddy Zambrano z Ekvádoru však nekonzultoval situácie s VAR. Brazílske médiá vyrukovali s informáciami, že išlo o poruchu v komunikácii operačnej miestnosti a arbitrami na ihrisku.

Poruchu vraj mohli spôsobiť vysielačky ochranky brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý bol prítomný na štadióne v Belo Horizonte.