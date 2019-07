Keď Sagan šprintuje, mohol by poháňať chladničku aj televízor

Tour de France je každodenný útok na cyklistovo telo.

12. júl 2019 o 13:30 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Cyklisti už počas pretekov nefajčia, aby sa im roztvorili pľúca a viac vládali. Ani nepijú tvrdý alkohol či víno ako výkonnostný stimulant.

Keby sa víťaz prvého ročníka Tour de France v roku 1903 Maurice Garin prihlásil na preteky teraz, len ťažko by sa spamätával z tej zmeny.

V ušiach už cyklisti majú slúchadlá a vysielačky, na etapy im na mieru pripravia výživové doplnky, bicykle sú ultraľahké, no tisícky kilometrov po rovinách a cez kopce v neznesiteľnej horúčave aj v nebezpečnom daždi za nich nikto neodjazdí.

Napriek technologickému rozvoju Tour ani dnes výrazne jednoduchšou nie je. Cyklistov pália svaly pri stúpaniach rovnako. Takisto musia taktizovať, pripravovať sa na záverečný šprint či šetriť si energiu, ktorá sa míňa pekelne rýchlo.

Každodenný útok na telo

Dĺžka Tour de France sa z roka na rok mierne mení, no vždy je to trojtýždňová tortúra rozložená do približne 3500 kilometrov a 21 etáp.

Cyklisti môžu rátať s rovinatými aj kopcovitými etapami, na bicykloch sa môžu tešiť aj na krásne a zároveň bolestivé výhľady v Pyrenejach a Alpách.

Na Tour odchádzajú s vedomím, že budú musieť siahnuť na dno svojich síl. Všetci.

Veď uvážte, reč je prakticky o troch týždňoch extrémneho cardio tréningu pri desivo rýchlych zjazdoch i strmých stúpaniach v nadmorských výškach v niektorých prípadoch rovnajúcich sa slovenskému Gerlachu. A to len s dvoma dňami oddychu.

"Tour je každodenným útokom na cyklistovo telo. V závere vyhrá ten najzdravší jazdec. Je to kombinácia schopnosti zotaviť sa a zatlačiť na vyšší výkon vo vrchárskych etapách a časovkách," hovorí holandský tréner Luis Delahaije, niekdajší výkonnostný tréner tímu Rabobank.

Ultramaratón verzus cyklistika

Extrémna náročnosť Tour si žiada obete na telách jazdcov. A je úplne jedno, či ide o 50-kilogramového vrchára, alebo mohutného 70 či 80 kilogramov vážiaceho klasikára či šprintéra.

“ Porovnateľné sú ultramaratónske behy či horolezecké výstupy na osemtisícovky. Tour de France je však špecifická tým, že takéto zaťaženie absolvujú cyklisti 21-krát v priebehu 23 dní. „ Martin Belás, Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Keď jazdci nemajú dostatočne natrénované, v Alpách a Pyrenejach začnú pociťovať nepríjemné príznaky nižšieho parciálneho tlaku vo forme závratov a ťažšieho dýchania.

Aj preto sa tímy pripravujú na Tour vo väčších nadmorských výškach. Nemecký tím Bora-Hansgrohe s Petrom Saganom takúto prípravu absolvuje každoročne v americkom Utahu.

Priemerný výkon cyklistov počas 30- až 60-minútového stúpania v horských priesmykoch môže dosahovať až úroveň 450 wattov (6,5 W/kg).

Na porovnanie, priemerný rekreačný cyklista vydrží takýto výkon 30 až 120 sekúnd.