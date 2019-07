ONLINE: Slovan začína v Lige majstrov, vyzval šampióna Čiernej Hory

Sledujte online prenos s nami.

10. júl 2019 o 18:15 Športové prenosy SME, TASR

ONLINE PRENOS: Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšič >>>

BRATISLAVA. Nové Tehelné pole zažije v stredu európsku premiéru. ŠK Slovan Bratislava vyzve na domácom ihrisku v prvom zápase 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 šampióna Čiernej Hory Sutjesku Nikšič.

Tréner Slovana Martin Ševela pred dôležitým vstupom do súťaže deklaroval, že jeho mužstvo je po kvalitnej príprave naladené na dosiahnutie stanoveného cieľa - prejsť cez súpera do 2. predkola, kde by bol ďalším súperom 9-násobného majstra SR cyperský APOEL Nikózia.

Zápas povedú rozhodcovia z Ruska, hlavným bude Vitalij Meškov, ktorému na čiarach budú asistovať Maxim Gavrilin a Alexej Lunev.

ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - FK Sutjeska Nikšič (Liga majstrov 2019/2010, 1. predkolo, LIVE)