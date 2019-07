Pogba sa odchodu z United nebráni, Solskjaer to považuje za letné špekulácie

Anglický klub sa momentálne pripravuje Austrálii.

10. júl 2019 o 12:29 SITA

PERTH. Anglický futbalový klub Manchester United sa momentálne pripravuje na nový ročník Premier League v ďalekej Austrálii, kde v rámci desaťdňového sústredenia odohrá dva duely proti domácemu Perthu Glory a Leedsu United.

S tímom odcestovali aj dve nové letné akvizície - Aaron Wan-Bissaka s Danielom Jamesom. Najväčšiu pozornosť však púta Paul Pogba.

United hráčov nepredáva

Francúzsky stredopoliar sa dlhodobo netají tým, že je ochotný prestúpiť do iného európskeho veľkoklubu. Najčastejšie sa skloňujú španielsky Real Madrid a taliansky Juventus Turín.

"Prežil som skvelé tri roky v Manchestri, ale myslím si, že nastal správny čas, aby som si našiel novú výzvu niekde inde," uviedol ešte v júni Pogba.

"Počas leta je vždy veľa špekulácií ohľadom všetkých hráčov. Pre mňa je to tradičný biznis. Ak ste v Manchestri United, očakávate túto situáciu. Nemáme však žiadne konkrétne ponuky na žiadneho z futbalistov a Paul Pogba má u nás dlhodobý kontrakt. Sme Manchester United a nepredávame hráčov," zareagoval hlavný tréner Ole Gunnar Solskjaer po príchode do Austrálie.

Pogbov agent chce nájsť uspokojivé riešenie

Pogba prišiel do Manchestru v auguste 2016 z turínskeho Juventusu a na Old Trafford má platnú zmluvu do júna 2021. Zatiaľ odohral v drese United 142 súťažných zápasov, v ktorých strelil 31 gólov a na ďalších 29 prihral. S klubom však získal iba dve trofeje za prvenstvo v Európskej lige a Anglickom ligovom pohári.

"Ak je na trávniku, správa sa ako profesionál a tvrdo pracuje. Na tréningu bol fantastický a jeho prístup ma nikdy neznepokojoval," povedal nórsky lodivod, ktorý nahradil na lavičke United Portugalčana Josého Mourinha. Práve s ním mal Pogba v minulosti viaceré nezhody a už vtedy sa spomínal jeho odchod z anglického tímu.

Odlišný pohľad na budúcnosť majstra sveta z roku 2018 má agent Mino Raiola, ktorý chce svojho klienta dostať z Manchestru čo najskôr.

"Hráč neurobil nič zlé. Vždy rešpektoval pravidlá a správal sa ako profesionál v každom ohľade. Klub však pozná jeho pocity už dlhšiu dobu a ja verím, že čoskoro nájdeme uspokojivé riešenie," dodal kontroverzný hráčov zástupca.