Favoritom na zisk Zlatej lopty je stopér Liverpoolu, uspel by ako tretí obranca v histórii

Van Dijk sa stal hráčom roka aj v Premier League.

10. júl 2019 o 14:22 TASR

LONDÝN. Obranca anglického FC Liverpool Virgil van Dijk je podľa stávkových kancelárií s kurzom 1,90 favorit na zisk Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta.

Dvadsaťosemročný stopér tento rok získal honor pre hráča roka v Premier League, hoci sa jeho klubu nepodarilo dosiahnuť na majstrovský titul.

S Liverpoolom sa však tešil z triumfu v Lige Majstrov a s národným tímom Holandska sa dostal až do finále Ligy národov.

Ak by uspel, stal by sa iba tretím obrancom v histórii s ocenením pre najlepšieho futbalistu podľa magazína France Football. Pred ním sa to podarilo Fabiovi Cannavarovi (2006) a Franzovi Beckenbauerovi, ten dokonca uspel dvakrát za sebou (1974 a 1975).

Na druhom mieste je s kurzom 2,75 kanonier FC Barcelona a päťnásobný víťaz Lionel Messi, ktorému kurz mierne klesol po kontroverzných vyhláseniach na turnaji Copa America.

Tretí v poradí je egyptský útočník a Van Dijkov spoluhráč Mohamed Salah, autor 22 ligových gólov. Bookmakeri ohodnotili jeho šance kurzom 6,5.

Informácie zverejnil portál calciomercato.com.