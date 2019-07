Valábik: Talent nestačí. Réway je odstrašujúci príklad pre mladíkov

Valábik chváli Lišku i Fehérváryho.

10. júl 2019

Viacerí elitní slovenskí hokejisti zmenili v uplynulých týždňoch pôsobisko. Čo im to prinesie? Vybrali si správne? BORIS VALÁBIK hovorí o prestupoch Andreja Sekeru, Richarda Pánika, Tomáša Jurča či o kontroverznom Martinovi Réwayovi. „Nemám rád, keď hráči, ktorí dostali dar od Boha, nie sú ochotní ďalej pracovať,“ tvrdí bývalý hokejista.

Zdeno Chára sa s Bostonom dostal až do finále play off NHL. Ako vnímate, že v 42 rokoch dokáže hrať na vrcholnej úrovni?

To, čo svojmu telu dal, teraz od neho získava späť. Je šialené, že v takej rýchlej lige je stále platným hráčom s toľkými minútami na ľade. Navyše svojím prístupom vedie aj mladšiu generáciu hráčov. Nabáda ich, aby medzi sebou nerobili rozdiely, či sú veteráni, alebo nováčikovia. Nemal rád, keď sa k mladíkom pristupovalo inak. Tím odzrkadľuje hráča, ktorý je jeho lídrom. A ním je Zdeno Chára. Boston je pravý hokejový tím.

Hokejisti často používajú frázy ako súdržná partia, výborný kolektív či tímovosť. Čo si má bežný fanúšik za týmito slovami predstaviť?

Prenesiem to opäť na Boston. U mňa toto mužstvo evokuje veľký charakter. Tímovosť nie je len to, že sa za niekoho pobijem alebo budem najväčším zabávačom v kabíne. Je to aj o tom, že Chára sa nebude baviť s krajanmi po slovensky, keď sú pri stole americkí či fínski spoluhráči. Tímovosť znamená, že spoluhráči sú ochotní makať bez puku, aj keď sú unavení. Lebo len vtedy im môže hráč s pukom prihrať, keď sa mu otvoria na prihrávku. Ak tak neurobia, nedostanú do ťažkostí seba, ale svojho kamaráta.

Andrej Sekera prestúpil z Edmontonu do Dallasu, ktorý vypadol v 2. kole play off s neskorším víťazom Stanleyho pohára St. Louis. Do klubu tiež prišli útočníci Joe Pavelski a Corey Perry. Čo táto zmena pre Sekeru znamená?

Bol to pekný ťah zo strany Dallasu.