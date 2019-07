Deceuninck neudrží Vivianiho, skvelý šprintér od ďalšej sezóny zmení tím

Taliansky cyklista vyhral štvrtú etapu Tour de France 2019.

10. júl 2019 o 17:11 SITA

ŠKODA SCALA v nadupanej výbave už za 14 990 € >>

BRATISLAVA. Taliansky cyklista Elia Viviani nebude v sezóne 2020 pôsobiť v belgickom tíme. Túto informáciu priniesol špecializovaný portál Cyclingnews, hoci podľa pravidiel UCI by budúcnosť rodáka z mesta Isola della Scala mala byť oficiálne známa až po 1. auguste.

Novým zamestnávateľom skvelého talianskeho šprintéra by sa mal stať francúzsky kontinentálny tím Cofidis Solutions Crédits.

Deceuninck nemá dostatočný rozpočet

Manažér tímu Deceuninck - Quick Step Patrick Lefevere pripúšťa, že nemá k dispozícii taký rozpočet, aby mohol konkurovať ponukám iných tímov.

Súvisiaci článok Sagan bojoval o zadné koleso Vivianiho: Bolo to moje miesto Čítajte

Cofidis sa v roku 2020 chce zaradiť medzi tímy kategórie World Tour a až do roku 2021 má garantovanú finančnú podporu istej francúzskej spoločnosti.

Pre štart na tohtoročnej edícii Tour de France dostal tento tradičný tím voľnú kartu. Jeho lídrom je Francúz Christophe Laporte, ktorý vlani na najprestížnejších cyklistických pretekoch sveta štyrikrát skončil v elitnej päťke etapového poradia.

Elia Viviani dosiahol v kariére už 74 profesionálnych víťazstiev, zatiaľ posledné počas utorňajšej štvrtej etapy na Tour de France. V Nancy zdolal v záverečnom súboji Nóra Alexandra Kristoffa, Austrálčana Caleba Ewana či priebežného lídra bodovacej súťaže Petra Sagana.

Rozhodla otázka financií

Podľa jeho slov sa Viviani v belgickom tíme Deceuninck - Quick Step cíti dobre, rád by zostal, ale nedohodol sa na podmienkach novej zmluvy.

"Samozrejme, je to otázka peňazí. Mám rozpočet, ktorý mám, ale som tiež 'účtovník' a ak na konci roka chýbajú peniaze, musím to zaplatiť zo svojho vrecka. To nikdy neurobím," skonštatoval Lefevere pre Cyclingnews.

Náhradou za Vivianiho v Deceunincku by mal byť tímový kolega Petra Sagana z tímu Bora-Hansgrohe Sam Bennett. Úradujúci írsky šampión má na konte 37 profesionálnych víťazstiev a na minuloročnom podujatí Giro d'Italia skončil druhý v bodovacej súťaži, práve za Vivianim.

"Je pochopiteľné, že sme museli hľadať alternatívu za Vivianiho. Myslíme si, že sme ju našli v Bennettovi," dodal Lefevere.