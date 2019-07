Sagan po víťazstve: Zase cestoviny? Radšej by som si dal pivo

A takýto je vždy, vraví Saganov manažér.

11. júl 2019 o 10:21 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Sedí v aute a z plastovej dózy si dáva cestoviny. Vôbec nevyzerá nadšený, hoci by mal, veď práve vyhral etapu na Tour de France. Sen, ktorý sa podarí splniť len zopár cyklistom. Hoci v každej etape sa o to pokúšajú mnohí.

"Zase pííp cestoviny. Super. Ďakujem pekne," vraví Peter Sagan.

"Priatelia, chcel by som povedať, že Peter je vždy takýto. A to sme dnes vyhrali etapu. Viete si potom predstaviť, aké to je, keď prehrá," hovorí jeho mediálny manažér Gabiele Uboldi.

"Oveľa radšej by som si dal pivo," vraví slovenský cyklista.

Gratulácia k narodeninám a oslava

Peter Sagan práve vyhral piatu etapu na Tour de France. Keďže sa v cieli etapy kvôli vyhláseniam a rozhovorom s médiami zdržal dlhšie, do hotela nejde spoločne s tímom, ale odváža ho auto.

Cestou sa snaží ešte niečo malé zjesť. Režim je však striktný aj v prípade, že v etape vyhral. Môže zjesť len niečo ľahké.

Video na youtube zachytáva aj tímovú oslavu, kde Peter Sagan najskôr zablahoželá k narodeninám svojmu mechanikovi Mindaugasovi Goncarasovi a následne ďakuje kolegom za ich podporu a pomoc.

Zelený dres ešte nemá istý

Po štyroch klasických etapách a jednej tímovej časovke je slovenský cyklista na najlepšej ceste splniť vśetky ciele, ktoré na Tour mal. Etapové víťazstvo už získal. V boji o zelený dres má veĺmi slušný 47-bodový náskok.

"Lenže máme za sebou len štyri cestné etapy. Stále nás čaká veľa práce, tak ako každý rok. Môžem mať nejakú smolu, alebo v niektoré dni získam menej bodov ako moji súperi," vraví Sagan. Nič ešte nie je isté.

Jeho súperi majú dosť výraznú stratu.

"Beriem to deň po dni. Budem sa snažiť, aby rozdiel medzi mnou, Vivianim, van Aertom a ďalšími rástol," dodal.

Do konca Tour ostáva 16 etáp z nich v šiestich má Sagan šancu zabojovať o etapové víťazstvo. Najbližšiu príležitosť bude mať už v piatok.