Ružomberok má obavy z fanúšikov, DAC má družbu

Násilie chuligánov odsúdilo aj vedenie Slovenského futbalového zväzu.

11. júl 2019

BRATISLAVA. V uliciach bratislavského Starého Mesta to v stredajších večerných hodinách vyzeralo ako vo vojnovom filme.

Výsledkom hromadnej bitky futbalových fanúšikov, medzi ktorými boli podľa očitých svedkov podporovatelia poľskej Cracovie Krakov a bulharského Levski Sofia, bola približne stovka zatknutých, desiatky zranených a rozsiahle materiálne škody na terasách podnikov.

Fenomén, ktorý desaťročia ťaží futbal

Spomenuté kluby sa vo štvrtok predstavia na Slovensku v úvodných zápasoch 1. predkola Európskej ligy 2019/2020. Krakovské mužstvo nastúpi v Dunajskej Strede a tím z bulharskej metropoly odohrá zápas v Ružomberku.

"Odsudzujeme to, pretože toto nemá nič spoločné s futbalom ani so športom. Tento fenomén desaťročia ťaží celý futbal. UEFA, SFZ aj kluby robia maximum, aby sa zbavili takýchto fanúšikov, ktorí robia hanbu klubom a futbalu a odrádzajú slušných priaznivcov od toho, aby chodili na zápasy," uviedol bezpečnostný manažér Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter France.

Práca polície je v takýchto prípadoch veľmi ťažká.

"Vyžaduje si to veľa úsilia a skúseností. Ľudia, ktorí robia tieto výtržnosti, veľmi dobre ovládajú taktiku, ako sa pohybovať, ako sa stratiť v dave, komunikujú cez sociálne siete... Oni sa hľadajú, vedia, že cestujú a niekedy je ťažké zabrániť stretu dvoch skupín, ktoré sú schopné odbočiť aj 200 či 300 kilometrov a ísť 'obkľukou' iba preto, aby sa s niekým stretli a pobili," doplnil.

Tvrdé sankcie pre kluby

Ako bezpečnostný manažér SFZ podotkol, že Európska futbalová únia (UEFA) veľmi prísne sankcionuje kluby, čo sa týka výtržností.

"Zároveň veľmi detailne monitoruje situáciu, a to nielen na štadióne, ale už počas presunu fanúšikov, tzn. od momentu, keď nasadnú do autobusov, či majú vstupenky na zápasy a podobne. Spolupráca s políciou je nevyhnutná, aj teraz, keď sa dvetisíc Poliakov presúva do Dunajskej Stredy, pretože je jasné, že to súvisí s futbalom," uviedol France.

"Pokiaľ mám dobré informácie, tak odvetný zápas medzi Ružomberkom a Levski sa bude hrať v Sofii za zatvorenými dverami. Bulhari dostali od UEFA trest, že najbližší domáci duel v pohárovej Európe musia odohrať bez divákov. Súvisí to práve s výtržnosťami, používaním pyrotechniky, prejavmi extrémizmu a rasizmu, ktorých sa podporovatelia Levski dopustili v uplynulej sezóne," poznamenal France.

Sankcie pre nespratníkov musia byť podľa neho veľmi tvrdé.

"Musia pochopiť, že si nemôžu organizovať výjazdy na Slovensko, biť sa v meste a narúšať verejný poriadok. Zákrok v Bratislave bol veľmi ťažký, ale myslím si, že bol profesionálny. Toto musí odsúdiť celá spoločnosť, pretože je to jediná cesta, ako docieliť, aby sa to nezopakovalo," myslí si Peter France.

Ružomberok predával vstupenky na meno

Aj fortunaligové kluby z Dunajskej Stredy a Ružomberka ostro odsúdili udalosti v Bratislave, pričom problémov s fanúšikmi sa obávajú hlavne v Liptove.

"V Bratislave to boli pravdepodobne tí fanúšikovia Levski, ktorí dnes prídu k nám. Máme z toho obavy. Už dlhší čas máme informácie o priaznivcoch tohto klubu a adekvátne sa na to pripravujeme. Duel je vyhlásený za rizikový. Predaj vstupeniek do sektora hostí bol na konkrétne meno, pred zápasom bude veľmi prísna kontrola," vyhlásil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva MFK Ružomberok Ľubomír Golis.

"Bulharom sme predali 450 lístkov, čo bude celý samostatný a oddelený sektor na štadióne. Máme však informácie, že k nám smeruje aj jedna skupinka fanúšikov do 80 ľudí bez lístkov," doplni Ľubomír Golis.

DAC má družbu s Poliakmi

V Dunajskej Strede sú na prílev priaznivcov z Poľska pripravení.

"Samozrejme, aj my odsudzujeme akékoľvek násilie. Naši fanúšikovia majú s tými z Krakova tzv. družbu, čiže nemali by vzniknúť žiadne problémy, pokiaľ sa do toho nezamieša nejaká tretia strana. Ako organizátor sme aj v spolupráci s políciou podnikli všetky potrebné kroky, aby sme dokázali zabezpečiť bezpečnosť divákov," povedal bezpečnostný manažér DAC Vojtech Czibor, ktorý potvrdil, že fanúšikovia zo Žitného ostrova chystajú s Krakovčanmi spoločnú choreografiu.