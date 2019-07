Rajičová chodí do práce, ale kariéry sa vzdať neplánuje

Slovenská krasokorčuliarka s udržuje v kondícii aj na kolieskových korčuliach.

11. júl 2019 o 12:49 SITA

BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka v krasokorčuľovaní Nicole Rajičová aktuálne zažíva zaujímavé obdobie.

Prvýkrát počas letnej pauzy medzi sezónami netrávi voľný čas v Spojených štátoch amerických, ale denne sa venuje povinnostiam v Bratislave.

Dvadsaťtriročná Newyorčanka totiž od jesene 2018 pracuje na ministerstve financií SR, využíva a rozvíja tam svoje vzdelanie v tomto odbore.

"Táto práca ma zatiaľ dosť baví. Veľa sa pri tom naučím, je to super skúsenosť. Mojou hlavnou náplňou je spájanie Slovenska s Európou aj celým svetom, to ma zaujíma," povedala Nicole Rajičová.

Korčule na kolieskach

Dvojnásobná olympionička, predstavila sa na ZOH v Soči 2014 aj Pjongčangu 2018, nechce zanedbávať ani aktívny pohyb.

"Každý deň chodím do práce a po nej si vždy vymyslím nejakú fyzickú aktivitu. Teraz v lete nemáme ľad, ale som rada na čerstvom vzduchu. Skúšam sa udržiavať v dobrej kondičke. Viackrát týždenne chodím na kolieskové korčule rozhýbať sa," prezradila.

Chce pokračovať v kariére

Napriek povinnostiam v pracovnej oblasti sa neplánuje vzdať milovaného krasokorčuľovania. V súťaži sólistiek na majstrovstvách sveta trikrát skončila v druhej desiatke a na kontinentálnom šampionáte bola dvakrát šiesta.

"Stále platí, že by som veľmi rada pokračovala v kariére. Človek síce nevie, čo ho čaká zajtra, ale stále sa chcem udržiavať a zlepšovať. Uvidíme, čo sa nakoniec stane," pokračovala.



Aj keby jej okolnosti viac nedovolili venovať sa krasokorčuľovaniu na najvyššej úrovni, hýbať sa chce stále.

"Už len to, že celý deň počas práce sedím v kancelárii a nemôžem sa poriadne hýbať, ma zabíja. Posledné dve hodiny sa už takmer trasiem. Zvykám si však na taký systém. Keď skončím v práci, tak hneď trielim von zašportovať si," poznamenala s typickým a "nákazlivým" širokým úsmevom.

"Najviac sa teraz venujem kolieskovým korčuliam a skúšala som aj pravidelne behať, no po viac ako dvoch dňoch ma to prestáva baviť," dodala.

Dni v práci rýchlo ubiehajú

Okrem toho, že si v ostatných mesiacoch musela zvykať popri športe aj na pracovné povinnosti, netradične dlho trávi čas na Slovensku.

"Je to asi najdlhšie, čo som doteraz v Bratislave. Je to zaujímavé obdobie. Najmä po skončení ostatnej sezóny bolo nezvyčajné, že som sa nevrátila do USA, ale prišla do Bratislavy a pokračovala v práci," skonštatovala.

S príchodom pracovných povinností si musela zvykať aj na odlišný rytmus dňa. "Kým som nechodila do práce, neuvedomovala som si, ako človeku dokáže rýchlo ubehnúť deň. Teraz viem, že po práci už voľného času veľa nie je," priznala.



Rajičová už má isté predstavy aj o svojej pracovnej budúcnosti. "Mám viacero plánov či snov, tie sa však dosť často menia. Dokonca zvažujem návrat do školy, čo by ma možno definitívne nasmerovalo tam, kam sa budú uberať moje kroky v práci. Svoju budúcnosť však isto vidím pri financiách a matematike," dodala.