Federer sa s Nadalom stretne vo Wimbledone 11 rokov po veľkom zápase

Švajčiar aj Španiel sa môžu prvými tenistami po tridsiatke s piatimi grandslamovými titulmi Open ére.

11. júl 2019 o 12:13 TASR

LONDÝN. Švajčiarskemu tenistovi Rogerovi Federerovi sa podarilo pokoriť ďalšiu stovku.

Po tom, ako na začiatku roka dosiahol v Dubaji 100. turnajové víťazstvo, stredajším triumfom vo štvrťfinále Wimbledonu sa zapísal do histórie ako prvý hráč so stovkou triumfov na jednom grandslame v Open ére.

"Je to niečo špeciálne. Chodím sem už roky, tak som nazbieral mnoho víťazstiev, no dnes som na míľniky nemyslel. Vlastne nikdy na ne nemyslím. Po zápase mi chlapci gratulovali k stovke, bolo to milé, pretože vyhrať sto zápasov vo Wimbledone je fakt super, kto by to bol povedal, ja nie," povedal 37-ročný Federer na oficiálnom webe ATP.

Druhý nasadený hráč podujatia si vo štvrťfinále poradil s Japoncom Keiom Nišikorim a predstaví sa v rekordnom 13. semifinále v All England Clube. Švajčiar sa môže stať prvým tenistom, ktorý po tridsiatke získal päť grandslamových titulov v Open ére.

V ceste mu však stojí úhlavný rival Rafael Nadal, ktorému sa môže podariť to isté. Obaja sa naposledy stretli vo Wimbledone vo finále 2008.

Zápas sa zapísal do histórie ako jeden z najlepších. Po päťsetovej dráme sa tešil Španiel, keď v rozhodujúcom sete zvíťazil 9:7. Federer mu navyše môže odplatiť prehru z finále tohtoročného Roland Garros.

"Obaja sa veľmi dobre poznáme, takže nemá zmysel strácať čas taktizovaním. Sme na tráve, tak tam prídem a budem hrať svoju hru," skonštatoval Federer.

"Zápasy s Rafom si vždy užívam. Je to zábava, ľudia nás vždy podpichujú, bolo to tak v Paríži a rovnako aj tu v Londýne. Rafa nie je iba antukový špecialista, dokáže 'hrýzť' na každom povrchu," dodal Federer.