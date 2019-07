ONLINE: Dunajská Streda privíta v Európskej lige Cracoviu Krakov

Sledujte online prenos s nami.

11. júl 2019 o 18:30 (aktualizované 11. júl 2019 o 16:11) Športové prenosy SME

BRATISLAVA. Futbalisti Dunajskej Stredy vstupujú do Európskej ligy 2019/2020 domácim zápasom prvého predkola proti Cracovii Krakov.

Súvisiaci článok Po bitke chuligánov v centre Bratislavy zadržali viac ako sto ľudí. Polícia vedela, že prídu Čítajte

Poľský klub skončil v uplynulom ročníku v domácej súťaži na štvrtom mieste. Dunajská Streda obsadila vo Fortuna lige druhú pozíciu.

"Cracovia hrá organizovane, má vysokých, silných hráčov, trochu ako basketbalový tím. Vo futbale je to veľmi dôležité, využívajú to pri štandardných situáciách. Súper je skúsenejší, máme možno najmladší káder v Európskej lige. Je to možno výhoda, ale aj skúsenosti môžu byť výhodou pre súpera," povedal tréner Dunajskej Stredy Peter Hyballa.

"Všetci v klube sa snažíme, aby sme uspeli. Chceme dokázať, že vieme zdolať aj silného súpera z poľskej ligy."

Fanúšikovia Cracovie Krakov sa postarali o rozruch už deň predtým, keď sa za podpory spriaznených fanúšikov holandského Ajaxu Amsterdam v centre Bratislavy pobili s priaznivcami bulharského Levski Sofia.

Levski Sofia hrá v prvom predkole Európskej ligy v Ružomberku.

ONLINE: Dunajská Streda - Cracovia Krakov (Európska liga 2019/2020, 1. predkolo, LIVE)