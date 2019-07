Clippers získali výrazné posily

Leonard podpísal kontrakt na tri sezóny, ktorý mu zaistí takmer 110 miliónov dolárov.

11. júl 2019 o 13:12 SITA

LAS VEGAS. Klub Los Angeles Clippers získal pred začiatkom novej sezóny basketbalovej NBA dvoch mimoriadne kvalitných hráčov.

Novými akvizíciami sa stali 29-ročný Paul George a najužitočnejší hráč finálovej série ostatného ročníka profiligy Kawhi Leonard. Obaja sa vracajú domov, keďže sa narodili v americkom štáte Kalifornia.



"Paul George je jedným z najlepších hráčov nášho športu. Je to elitný strelec a tiež nezlomný obranca. Jeho všestrannosť povzbudzuje každý tím a keď príde možnosť získať hráča tohto kalibru, urobíte všetko potrebné, aby ste ho priviedli domov," skonštatoval prezident Los Angeles Clippers Lawrence Frank.



V Kalifornii by mal George pôsobiť do roku 2021 a následne sa stane voľným hráčom. V predošlej sezóne pôsobil v tíme Oklahomy City.

V základnej časti bol s priemerom 28 bodov na zápas druhým najlepším strelcom súťaže a dominoval v počte získaných lôpt.

Finalista z roku 2012 za neho získal Shaia Gilgeousa-Alexandra, Danila Gallinariho a päť výberov v prvých kolách draftu nováčikov (2021, 2022, 2023, 2024 a 2026).

Kawhi Leonard podpísal s Clippers zmluvu na tri sezóny, ktorá mu zaistí takmer 110 miliónov amerických dolárov.

"Toto je historická chvíľa pre našu organizáciu a fanúšikov. Sme vďační a poctení, že Kawhi Leonard sa rozhodol prísť domov a pripojiť sa k tímu Los Angeles Clippers. Je to platný hráč na oboch stranách palubovky a obrovský bojovník," vyjadril sa Frank na adresu 28-ročného basketbalistu.

Súvisiaci článok Seth Curry sa vrátil do Dallasu Čítajte

Leonard prekvapujúco ukončil svoje pôsobenie v Toronte Raptors, s ktorým pred necelým mesiacom získal titul v NBA.

Navyše, vo finálovej sérii sa stal najužitočnejším hráčom, čo sa mu podarilo už druhýkrát v kariére. V roku 2014 sa takisto výraznou mierou podieľal na triumfe San Antonia Spurs.

Basketbalisti Los Angeles Clippers v minulom ročníku nechýbali v play-off, ale hneď v úvodnom kole ich zastavili neskorší finalisti Golden State Warriors.

Maximum pre klub z Kalifornie je účasť v konferenčnom semifinále, čo by sa však príchodom dvoch elitných hráčov mohlo zmeniť. V tíme naďalej zostáva aj Lou Williams, ktorého vyhlásili za najlepšieho náhradníka uplynulej sezóny.