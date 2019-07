Kedysi to bolo sci-fi, dnes je to v pelotóne štandard

Bicykle preberajú prvky z automobilov.

12. júl 2019 o 13:27 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Technika je fantastická vec. Teda – pokiaľ funguje. Inak je vám v lepšom prípade nanič.

V tom horšom sa na ňu spoliehate, ale ona vás dostane do problémov. A ako hovorí Murphyho zákon: Čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí. Pocitovo by každý ešte dodal, že vždy v tej najhoršej chvíli.

Keď sa tento rok dostala veľká skupina favoritov do záverečných kilometrov na klasike E3 Harelbeke, Peter Sagan bol spokojný. Rozhliadal sa v skupine, mal to veľmi slušne rozbehnuté.

Lenže potom v menšom stúpaní zrazu začal bojovať s pedálmi.

Sila v nohách mu nepomáhala

Vyzeralo to, akoby nohami uviazol v blate a mal problémy ich odtiaľ vytiahnuť. Chýbala mu frekvencia, jeho rýchlosť zrazu prudko klesla.

Súperi ho, samozrejme, nečakali. Stačila chvíľa a boli preč. Sagan sa cítil dobre, energia mu nechýbala. Ako je teda možné, že mu súperi ušli?