Z favoritov mal najviac síl Thomas, ale žltý dres má neznámy Talian

Po šiestej etape je lídrom Tour Giulio Ciccone.

11. júl 2019 o 18:58 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Doteraz vždy platilo, že pretekár, ktorý bol v žltom drese na La Planches des Belles Filles, vyhral celú Tour. V roku 2012 to bol Bradley Wiggins, 2014 Vincenzo Nibali a 2017 Chris Froome.

Vo štvrtok si dres lídra najslávnejších pretekov obliekol v cieli náročného stúpania taliansky cyklista Giulio Ciccone. Dvadsaťštyriročný cyklista len pred pár týždňami dokončil Giro d´Italia, kde vyhral súťaž vrchárov.

Ciccone bol prekvapený

V prvej horskej etape vôbec nevyzeral, že by nedávno absolvoval náročnú Grand Tour a vydal sa do úniku s cieľom zbierať body na vrchárskych prémiách.

V etape so siedmimi kategorizovanými stúpaniami bojoval do posledných metrov o etapové víťazstvo. To mu celkom tesne uniklo.

Po celom dni v úniku ostal vpredu len s Belgičanom Teunsom z Bahrain-Merida. Na strmej ceste tesne pred cieľom mu Teuns odskočil a zvíťazil.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Kv8GznQCckU

Ciccone len skleslo prišiel do cieľa. Lenže vďaka bonusovým sekundám sa mu senzačne podarilo získať žltý dres lídra. Ciccone niečo podobné rozhodne nečakal. Pred Julianom Alaphilippom vedie v celkovom hodnotení o šesť sekúnd.

"Toto je sen. Nemôžem uveriť tomu, ćo som dokázal," tešil sa Ciccone.

O celkové prvenstvo ako Wiggins či Froome zrejme nebude bojovať. Prekvapením je už to, že sa vôbec dostal na prvú priečku.

Ciccoone je navyše prvým cyklisotm od roku 1998, ktorý v jednej sezóne bol lídrom Gira aj Tour.

Záverečné metre etapy boli také strmé, že za cieľom museli pretekárov začať tlačiť organizátori. Fotografia víťaza je tak trochu komická, pretože v momente radosti s rozpaženými rukami ho už tlačí zozadu jeden z organizátorov.

Thomas získal pár sekúnd

V šiestej etape sa prvý raz dostali k slovu cyklisti, ktorí bojujú o celkové prvenstvo. „Skutočná Tour sa začína až dnes,“ vravel na štarte Tom Skujinš.

Práve v stúpaní do cieľa sa prvý raz medzi sebou súťažili veľkí favoriti. Ešte to nebolo žiadny veľký boj a rozdiely sú len sekundové. Lenže sa ukázalo, že najviac síl mal vlaňajší víťaz Geraint Thomas. Na Thibaulta Pinota získal dve sekundy, sedem na Naira Quintanu.

Thomas je v celkovom poradí na piatej priečke. Na Cicconeho stráca len 49 sekúnd.

"Cítil som sa celkom dobre, ale nebol som si celkom istý ako to bude v závere. Tieto veľmi prudké kopce nie sú úplne pre mňa," vravel pre Eurosport Thomas.

"Myslel som, ze to bude náročnejší deň, ale celkom dobre som to zvládol. Posledný kopec je z tých, kde musíte byť opatrný a nenechať sa strhnúť. Keď sa rozbehol Alaphilippe nechal som ho ísť. Držal som si svoje tempo, ale asi 350 metrov pred cieľom som sa do toho oprel. Dochádzali mi sily, ale inak to bol slušný deň," dodal Thomas.

V dobrej forme sa ukázal Francúz Pinot, ktorý mal v cieli množstvo podporovateľov, pretože v tomto regióne býva.

V rámci prípravy vraj prešiel cieľové stúpanie La Planches des Belles Filles desaťkrát. Pred cieľom ho predbehol Thomas až v závere. V celkovom poradí je Francúz siedmy.

Peter Sagan prišiel do cieľa s 20-minútovou stratou na 128. mieste. V piatok čaká cyklistov rovinatá etapa, čo je ďalšia príležitosť pre Petra Sagana zabojovať o víťazstvo.