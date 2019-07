Trnava prehrala s Radnikom, do odvety pôjde s dvojgólovým mankom

Slovenskému tímu sa v Bosne a Hercegovine nedarilo.

11. júl 2019 o 21:16 (aktualizované 11. júl 2019 o 21:52) TASR, SITA

Europska liga 2019/2020 - 1. predkolo

Radnik Bijeljina (Bos. a Herc.) - Spartak Trnava 2:0 (1:0) Góly: 34. Mekič, 48. Djurič Rozhodovali: Činkov - Džuganski, Sokolov (všetci Bulh.). ŽK: Popara, Djurič - Dangubič, Sobczyk, Lovat Bijeljina: Kozič - Sušič, Simonovič, Šubert, Radovič - Popara, Mekič (86. Bradonjič) - Peco, Djurič, Maksimovič (79. Plavšič) - Zukič (66. Motyka) Trnava: Rusov - Turňa (55. Oršula), Menich, Mitrea, Lovat - Halilovič, Dangubič (79. Kelemen), Tešija, Jakúbek (55. Sobczyk) - Mihálek, Tavares

BRATISLAVA. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali v prvom zápase úvodného predkola Európskej ligy 2019/20 na trávniku bosnianskeho tímu Radnik Bijeljina 0:2.

Domácim vyšiel najmä herný úsek na prelome polčasov, keď skórovali Nedim Mekič a Velibor Djurič. Trnavčania sa ťažko dostávali do šancí a dvojgólové manko budú chcieť zmazať v domácej odvete, ktorá je na programe budúci štvrtok o 20.45 h.

Víťaz Slovenského pohára v prvom polčase ani raz nevystrelil do priestoru bránky a už po šiestich minútach čelil veľkej príležitosti súpera. Prudkú strelu k žrdi od Seida Zukiča však Dobrivoj Rusov zneškodnil.

V 34. minúte sa už hráči Radniku ujali vedenia. Mekič si počkal vo voľnom priestore tesne za pokutovým územím a presným volejom prekonal bezmocného Dobrivoja Rusova.

Hneď po prestávke pridali domáci druhý gól, v 48. minúte si urobil miesto v šestnástke kapitán Djurič a poslal loptu okolo Rusova presne k žrdi. Trnavčania zareagovali na nepriaznivý vývoj viacerými zmenami v zostave a zvýšili aktivitu smerom dopredu, no nedokázali si vypracovať výraznejšiu šancu.

Naopak, Djurič mohol pridať v 76. minúte tretí gól Radniku, no vo veľkej príležitosti ho vychytal Rusov.

Hlasy po zápase

Ricadro Chéu, tréner Trnavy: "Myslím si, že sme zápas prehrali preto, lebo súper bol agresívnejší ako my. Z troch šancí dal dva góly, inak nebol lepší ako my. Lepší bol v jedinom detaile a to v tom, že vyhrával osobné súboje. Chcel viac. Nehrali sme s takým nasadením, ako by si takýto zápas zaslúžil. Naši hráči ale rastú. Ešte nie je koniec, v odvete urobíme všetko preto, aby sme tento nepriaznivý stav otočili."

Dobrivoj Rusov, brankár Trnavy: "Ťažko sa to hodnotí, bol to zápas viacerých pasáží. Na začiatku sme vyzerali dobre, dobre sme kombinovali, nepúšťali sme ich do šancí a mali sme loptu v držaní. Opticky sme boli lepší, ale potom to upadlo. Strácali sme ľahké lopty. Potom prišiel gól, dobre to trafil. Druhý polčas Radnik bránil a hral na brejky. Trochu nám chýbala kvalita vpredu. Toto sme neboli úplne my a verím, že ich v druhom zápase sfúkneme, a že pocítia, že stále chceme postúpiť."

Kristián Mihálek, útočník Trnavy: "Zo začiatku som mal menší stres, ale potom som sa dostal do hry. Doma sa budeme snažiť viac agresívnejšie, budeme viac útočiť a budeme sa snažiť vyhrať. Ak budeme koncentrovanejší, verím, že sa to podarí."