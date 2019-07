Kakko podpísal nováčikovskú zmluvu s New York Rangers

Fínskeho hokejistu draftovali z druhého miesta.

11. júl 2019 o 21:37 TASR

NEW YORK. Fínsky hokejista Kaapo Kakko podpísal nováčikovský kontrakt s New Yorkom Rangers. Kakka si vybralo Rangers v prvom kole tohtoročného vstupného draftu NHL ako druhého v celkovom poradí. Klub to oznámil na svojom webe.

Osemnásťročný útočník odohral v uplynulej sezóne 45 zápasov za TPS Turku vo fínskej lige, kde zaznamenal 22 gólov a 16 asistencií.

Okrem toho sa Kakko podieľal v uplynulom ročníku v národnom tíme na zisku zlatej medaily z MS do 18 i do 20 rokov, ale aj na titule Fínska na šampionáte mužov v Bratislave.

Vo veku 18 rokov a 102 dní sa stal najmladším hráčom v histórii hokeja, ktorý získal tri tituly na MS v jednej sezóne.